Hawái se prepara para "inundaciones catastróficas" por la tormenta Nolo: podría convertirse en huracán

Hawái se encuentra bajo vigilancia por alerta de huracán mientras la tormenta tropical Nolo se intensifica en el océano Pacífico, amenazando con descargar hasta 90 centímetros de lluvia sobre una de sus islas en los próximos días, informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La advertencia de los meteorólogos se centra en la Isla Grande, donde se espera que Nolo se acerque el sábado.

La tormenta tropical se formó el miércoles y el NHC ha advertido que podría convertirse en huracán para la noche de este jueves. Los meteorólogos creen que la tormenta podría alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) para el fin de semana.

Nolo presentaba vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían a 145 kilómetros desde su centro, según los registros dados a primera hora del jueves. Su núcleo se situaba a unos 730 kilometros al sureste de Honolulu y a 458 kilómetros al sur de South Point, en la Isla Grande.

Las fuertes precipitaciones podrían provocar "inundaciones catastróficas que pongan en peligro la vida y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno escarpado", advirtió el NHC.

Precipitaciones esperadas en Hawái con el paso de la tormenta Nolo. Gráfico: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se ha emitido una vigilancia de inundaciones para la Isla Grande y Maui, vigente desde el mediodía del miércoles hasta la noche del sábado, según la oficina del NHC en Honolulu.

Hawái ha sido impactado esta temporada por al menos dos huracanes, a principios de este mes, Lowell azotó con vientos destructivos y fuertes lluvias las islas Kauai y Niihau, dejando a miles sin electricidad y estragos en carreteras.

El mes pasado, el huracán Lala destruyó unas 100 viviendas, provocó deslizamientos de tierra y causó apagones generalizados al pasar rozando Hawái.

El paso del huracán Polo en México

Mientras tanto, México informó este jueves el despliegue de casi 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad en los estados afectados por las lluvias y el fuerte oleaje causado por el huracán Polo.

El fenómeno se debilitó en la madrugada al pasar de categoría 5 a 4 en la escala Saffir Simpson y avanza lentamente en paralelo a la costa del Pacífico sin previsión de que toque tierra. "Se pronostica un debilitamiento gradual a partir del viernes por la noche y el sábado", indicó el NHC.

El fuerte oleaje causó daños en Lázaro Cárdenas, una importante ciudad portuaria e industrial situada en el sur de Michoacán. Vecinos de un barrio costero llenaron bolsas de arena el miércoles y jueves para construir barreras que limiten el oleaje generado por el huracán desde mar adentro. Muchas no aguantaron la fuerza del agua.

Bolsas de arena puestas por vecinos de zona costera de México, como barrera ante el huracán Polo. ENRIQUE CASTRO/AFP fotos

La temporada de ciclones en México se extiende de mayo a noviembre y afecta cada año las costas del Pacífico y del Atlántico. Este año se perfila muy intensa, particularmente en el Pacífico, debido al fenómeno de El Niño. Durante este evento las aguas de esa región se calientan significativamente, lo que favorece la formación de huracanes.

EFE y AFP