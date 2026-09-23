Dos huracanes amenazan a Hawái y México desde el océano Pacífico: se formó la tormenta Nolo

El Centro Nacional de Huracanes del gobierno de Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la tormenta tropical Nolo, que se formó en la tarde de este miércoles a casi 500 km de la isla Hawái.

Según fue informado, se espera que la tormenta se convierta en huracán este jueves, y que alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson entre el viernes y el sábado. En ese momento, pasará por el sur de Hawái.

Actualmente Nolo presenta vientos sostenidos de 64 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9,6 km/h. Sin embargo, más que las ráfagas, el mayor peligro proviene de las lluvias intensas que vendrán con ellas.

Precipitaciones esperadas en Hawái con el paso de la tormenta Nolo. Gráfico: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Eso, según se proyecta, generará una gran acumulación de agua que podría resultar en inundaciones y peligrosos deslizamientos de tierra en la isla durante el viernes y el fin de semana.

Se espera para el domingo acumulaciones de hasta 880 mm de agua en zonas montañosas. Como referencia, en el pasado mes de agosto la población de la zona sufrió una catástrofe luego de que el huracán Lala dejara acumulaciones de agua de 1.000 mm.

Otro huracán en el Pacífico

El huracán Polo, que se ha debilitado a categoría 4, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico de México, y seguirá provocando lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana de este miércoles, el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 240 km por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

El huracán generará igualmente oleaje de entre siete y nueve metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero y de dos a tres metros en Oaxaca y Jalisco.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

Con información de EFE