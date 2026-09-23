Detalles del trágico accidente de helicóptero en Brasil: la aeronave "chocó con un frente frío", dijo experto

Las condiciones meteorológicas podrían haber contribuido al accidente de helicóptero en el que fallecieron el cantante Rick, del dúo Rick & Renner, y otros cuatro pasajeros en el Parque Nacional de São Joaquim, en Santa Catarina. Las autoridades encontraron la aeronave el martes, aproximadamente 24 horas después de que perdiera la señal. Todos los ocupantes fallecieron.

La región donde se estrelló el helicóptero estaba bajo alerta roja de "gran peligro" emitida por el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) debido a tormentas, con riesgo de precipitaciones superiores a 60 milímetros por hora o más de 100 milímetros en un día, vientos superiores a 100 km/h y granizo.

Según Eduardo Pellizzaro, piloto comercial, especialista en Seguridad Operacional del Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA) e investigador aeronáutico, es muy probable que las condiciones meteorológicas hayan influido en el accidente, aunque solo la investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) podrá determinar con exactitud cuánto influyeron en el siniestro.

"Un frente frío muy intenso se desplazaba por esa región, entre la sierra de Santa Catarina y la costa. Observamos que muchas aeronaves realizaron largos desvíos para evitar esta formación, pero todo indica que el helicóptero colisionó de frente con el frente frío", aseguró. "Ahora le corresponde a la investigación de Cenipa determinar cuánto influyó esto en el accidente. Sin embargo, siempre existen varios factores en una cadena de eventos que pueden desencadenar un accidente", dijo Pellizzaro.

Imagens divulgadas nesta terça-feira (22) mostram a operação de retirada dos destroços do helicóptero que caiu na Serra Catarinense e levava, entre as cinco vítimas, o cantor Rick e o empresário Bruno Avelar. Os registros foram publicados pelo Sargento Teles, integrante do… pic.twitter.com/35m2LBnhgQ — BNews (@bnews_oficial) September 23, 2026

Pérdida de señal de la aeronave

El experto sostuvo además que la situación pudo haber contribuido a la pérdida de señal de la aeronave. Algunos sistemas que podrían haberse activado para alertar sobre una situación de emergencia no lo hicieron, lo que significa que el helicóptero probablemente "se estrelló a ciegas", indicó.

Además, el experto explicó que "existen varios sistemas que intervienen en la geolocalización de una aeronave. Durante el vuelo normal, emite una señal mediante un transpondedor, que proporciona información sobre su altitud, velocidad y dirección". Sin embargo, consideró que "se necesita un radar terrestre para recibir esta información". "En este caso, si la aeronave descendió debido a las condiciones meteorológicas, al sobrevolar los valles, esto podría haber influido en la falta de recepción por parte del radar ubicado en la región de Morro da Igreja, relativamente cerca del lugar del accidente", acotó.

Rick Sollo, el popular cantante que murió a los 59 años en un accidente de helicóptero en Brasil. Foto: O Globo/GDA.

El empresario y cazador de jabalíes Marcos Daniel Valadares, de 42 años, que colaboró en la búsqueda gracias a su conocimiento de la geografía de la zona, relata que en el momento de la desaparición, alrededor de la 1 de la tarde del lunes, aún no llovía en la zona, pero que el tiempo empeoró poco después:

"Mientras sobrevolaban la zona, desde aquí abajo veíamos buen tiempo, que luego empeoró. Pero desconocemos cómo estaba allá arriba. De repente, se avecinaba una tormenta, pero aún no llovía en el momento de su desaparición", concluyó Pellizzaro.

Por Bernardo Yoneshigue, O Globo/GDA.