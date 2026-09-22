Tragedia en Brasil: reconocido cantante y un empresario murieron en un accidente de helicóptero

El Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina (CBMSC) halló, alrededor del mediodía de este martes los restos del helicóptero desaparecido desde la tarde del lunes en las montañas de Santa Catarina. Según la corporación, las cinco personas que iban a bordo fallecieron. Entre los ocupantes se encontraba el cantante Rick, del dúo con Renner.

La búsqueda comenzó el lunes por la tarde y se prolongó hasta la madrugada del martes, a pesar de la lluvia y la escasa visibilidad. El helicóptero Arcanjo 03 fue el encargado de localizar los restos del avión el martes. Aproximadamente 40 bomberos participaron en la operación, que también incluyó dos perros de búsqueda y rescate, más de diez vehículos y drones con tecnología de imágenes térmicas.

Rick se encontraba entre los ocupantes

Rick, nombre artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, iba acompañado por el empresario Bruno Avelar, el camarógrafo Paulo Soares y el piloto y copiloto del helicóptero. El helicóptero había despegado de Porto Belo, en la costa norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en la región de Serra, pero no llegó a su destino.

El cantante formó uno de los dúos más conocidos de la música country brasileña con Renner, nombre artístico de Ivair dos Reis Gonçalves. Se conocieron en Brasilia y comenzaron su colaboración en 1986. A lo largo de cuatro décadas, lanzaron éxitos como "Ela é Demais", "Muleca" y "Só Pensando em Você", además de experimentar periodos de separación y reencuentro.

Rick y Renner se reencontraron en 2018 tras haber emprendido nuevos proyectos individuales, y desde entonces han permanecido activos. En 2026, el dúo celebró 40 años juntos.

Cinco personas murieron en accidente de helicóptero en Santa Catarina, Brasil. Foto: Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina.

Rescate de las víctimas

Una vez localizada la aeronave, los equipos comienzan las labores de recuperación de los cuerpos. Tras el rescate, las víctimas serán trasladadas a la Policía Científica para los procedimientos forenses correspondientes. Las autoridades competentes seguirán investigando las circunstancias del accidente.

Tragédia no sertanejo! Morre o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, em queda de helicóptero em Santa Catarina. pic.twitter.com/3SPKQDJlsX — Eixo Noticias (@oeixooficial) September 22, 2026

El CBMSC (Departamento de Bomberos Militares de Santa Catarina) expresó su pesar por las muertes y manifestó su compromiso de responder al incidente hasta que se complete el rescate y la preservación del lugar para las investigaciones.

O Globo/GDA