Quién era Rick Sollo, el popular cantante que murió a los 59 años en un accidente de helicóptero en Brasil

Los restos del helicóptero que transportaba al cantante Rick Sollo, del dúo con Renner, desaparecido en Santa Catarina, fueron hallados este martes en la comarca de Santa Bárbara, en el interior de Urubici. Se localizaron cinco cuerpos, según el Cuerpo de Bomberos.

Además de Rick, en el helicóptero también viajaban el empresario Bruno Avelar, el camarógrafo Paulo Soares, el piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo y el copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Los cuerpos fueron recuperados de entre los escombros con ayuda de cuerdas.

La aeronave desapareció el lunes por la tarde tras despegar de Porto Belo, en la costa norte, durante la mañana. Su destino era São Joaquim, en Serra, en un trayecto de unos 190 kilómetros.

La región donde se encontraron los restos del helicóptero presenta zonas que varían entre montañas, llanuras y densos bosques.

En la operación de búsqueda participaron una aeronave, que localizó los restos del avión, aproximadamente 40 bomberos, dos perros rastreadores, más de 10 vehículos y drones con capacidad de identificación térmica.

Cinco personas murieron en accidente de helicóptero en Santa Catarina, Brasil. Foto: Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina.

Debido a la dificultad de acceso a la zona, los cuerpos fueron recuperados desde el aire mediante cuerdas. Tras su recuperación, fueron trasladados al Instituto Médico Forense (IML) de Florianópolis, donde se les realizarán exámenes forenses.

El helicóptero es un Bell 430, fabricado en 2001, con capacidad para un piloto y siete pasajeros. Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aeronave está en regla y cuenta con un certificado de operación válido hasta el 11 de agosto de 2027.

¿Quién era Rick Sollo?

Geraldo Antônio de Carvalho, conocido como Rick, nació en Tocantins el 5 de diciembre de 1966. Se mudó con su familia a Brasilia a los seis años y comenzó a cantar en bares a los nueve, junto a una de sus hermanas, llegando incluso a tener problemas con el Tribunal de Menores debido a su corta edad. Habría cumplido 60 años en diciembre.

El dúo Rick y Renner se formó en la década de 1980 en Brasilia y comenzó a cosechar éxitos en la década de 1990, antes de la explosión del llamado "sertanejo universitario", que renovó el estilo.

Entre los mayores éxitos del dúo se encuentran "Ela é demais" (con el estribillo "una diosa, una loca, una hechicera") y "Nos bares da cidade".

El cantante brasileño Rick, del dúo con Renner. Foto: O Globo/GDA.

Cómo se conocieron Rick y Renner

El dúo Rick y Renner se formó a mediados de la década de 1980. El compañero de Rick era Ivair Reis Gonçalves, conocido como Renner, quien nació en Brasilia el 19 de noviembre de 1971.

Renner empezó a cantar rock a los 14 años. A los 16, se convirtió en padre y comenzó a ayudar a mantener a su familia con el dinero que ganaba con la música.

Rick y Renner comenzaron sus carreras actuando en bares e incluso grabaron un LP independiente. El dúo recibió ayuda de Zezé Di Camargo y Luciano, quienes los presentaron al productor Manoel Nenzinho Pinto.

Esta colaboración allanó el camino para la grabación de su primer álbum con el sello Continental. Entre los temas más destacados del álbum se incluyen canciones como "Preciso te Encontrar", "Você Decide", "Olhando nos Teus Olhos", "Mal de Amor" y "A Gente Sempre se Entende".

Tras su primer trabajo, ambos se mudaron a São Paulo para continuar con sus carreras artísticas.

O Globo/GDA