El Niño traerá lluvias intensas y tormentas frecuentes a Uruguay: el pronóstico de Metsul

El último informe publicado por Metsul Meteorología este miércoles indican que los impactos del fenómeno de El Niño podrían ser significativos en las próximas semanas en Uruguay, con “lluvias intensas y una alta frecuencia de tormentas”.

Según el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés), las precipitaciones en Uruguay serán superiores al promedio, al menos hasta el 10 de diciembre. Los volúmenes acumulados, según el informe, podrían ir entre los 50 y los 150 mm.

¿Qué zonas de Uruguay tendrán más lluvias?

Según el modelo analizado por el informe de la agencia brasileña Metsul, los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Río Negro, Soriano, Cerro Largo, Durazno y Florida muestran la anomalía de precipitación proyectada más alta.

En Montevideo, el área metropolitana y el resto del litoral sur también se proyectan precipitaciones por encima del promedio pero con valores acumulados menores.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

¿Cómo avanza El Niño?

El informe de Metsul Meteorología señala que "la anomalía de la temperatura de la superficie del mar fue de +3,4ºC en la denominada región Niño 3.4 del Pacífico Ecuatorial Central". Esta es la región que se usa de parámetro para determinar la magnitud que tendrá el fenómeno de El Niño. Con estos valores, se puede hablar de un fenómeno "muy intenso".

En tanto, el Índice Oceánico Relativo Niño (RONI, por sus siglas en inglés), actualmente muestra una anomalía en la región Niño 3.4 de +2,5ºC y de +5,2°C en las costas de Perú y Ecuador, lo que indica que "nunca se había observado un fenómeno de El Niño de esta intensidad en esta época del año", señala Metsul.