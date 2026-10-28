El pronóstico para el jueves 29 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana será nubosa, con neblinas y precipitaciones escasas. Para la tarde/noche, el cielo pasará a nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 29 de octubre de 2026, el clima en Uruguay tendrá una jornada con nubosidad variable, episodios de inestabilidad y un rango térmico nacional que irá desde 7°C hasta 25°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas, mientras que hacia la tarde/noche predominará la nubosidad con intervalos de cielo cubierto. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de dirección variable de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 25°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso, con momentos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h durante la segunda mitad del día. Las temperaturas irán de 8°C a 24°C.
En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; para la tarde/noche, el cielo seguirá nuboso a cubierto y persistirá la posibilidad de lluvias débiles y aisladas. El viento rotará del sector norte, primero entre 10 y 20 km/h y luego entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 9°C a 25°C.
En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso, nieblas y neblinas, además de precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde/noche, la nubosidad aumentará hacia condiciones de cubierto, con neblinas y lluvias débiles y aisladas. El viento será del sector norte, de 10 a 20 km/h en la mañana y de 10 a 30 km/h más tarde, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 24°C.
Este y área metropolitana
En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, junto con baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde/noche, el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas. El viento comenzará del noreste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h, y luego pasará al sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 23°C.
Para Punta del Este, la mañana estará de algo nubosa a nubosa, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde/noche, el cielo se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h al inicio de la jornada y luego del sureste al noreste, también entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 17°C.
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana será nubosa, con neblinas y precipitaciones escasas. Para la tarde/noche, el cielo pasará a nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del noreste entre 10 y 20 km/h en la mañana y del sector este entre 10 y 30 km/h hacia la tarde/noche, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 20°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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