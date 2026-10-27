El pronóstico para el miércoles 28 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, miércoles 28 de octubre, el clima en Uruguay presentará condiciones variables según la zona, con presencia de nubosidad, bancos de niebla y algunas precipitaciones escasas; a nivel nacional, las temperaturas irán de 9°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo claro a algo nuboso y neblinas, acompañada por viento del sureste de 10 a 20 km/h; hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de algo nuboso, nuevamente con neblinas y el mismo régimen de viento del sureste de 10 a 20 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 24°C.

Para el noreste, la jornada comenzará con cielo nuboso, presencia de nieblas y neblinas, y viento del sureste de 10 a 20 km/h; en la tarde y la noche continuará la nubosidad con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones, con viento del sureste de 10 a 20 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla, mientras que los vientos serán variables de 0 a 10 km/h; durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, se mantendrán las neblinas y el viento pasará de variable de 0 a 10 km/h al sector este de 10 a 30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 23°C.

Cielo parcialmente nublado en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal/El País

En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, junto con probables precipitaciones escasas y vientos variables de 0 a 10 km/h; para la tarde y la noche persistirá la nubosidad con algunos claros, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento variable de 0 a 10 km/h que rotará al sector este de 10 a 30 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 22°C.

El pronóstico para el Este, Montevideo y el Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso, nieblas y neblinas, con probables precipitaciones escasas y vientos variables de 0 a 10 km/h; hacia la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones escasas, con viento variable de 0 a 10 km/h que afirmará al sector este de 10 a 30 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 22°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, y viento del noreste de 10 a 30 km/h que tenderá a variable de 0 a 10 km/h; durante la tarde y la noche el cielo pasará a claro y algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h que rotará al sector este de 10 a 30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 16°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla, además de vientos variables de 0 a 10 km/h; en la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de cielo claro a algo nuboso, con viento variable de 0 a 10 km/h que cambiará al sector este de 10 a 30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.