Peñarol vs. City Torque en vivo por la Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol se mide ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la hora 19:30, por la fase 2 profesional de la Copa AUF Uruguay 2026. El Mirasol vuelve a jugar en su casa tras lo que fue la sanción que recibió por los incidentes en el clásico frente a Nacional en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.

El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre atraviesa un duro momento, ya que arrastra una racha de tres partidos sin victorias (con dos empates y una derrota). Lo que lo dejó a seis puntos del líder del Torneo Clausura, Liverpool, y perdió la ventaja de cuatro unidades que tenía en la cima de la Tabla Anual.

Por esos malos resultados Mirasoles, Deportivo Maldonado hizo sus deberes al conseguir una victoria agónica ante Danubio para quedar a dos unidades del líder de la acumulada de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En ese sentido, Peñarol debe volver a la victoria para conseguir un poco de confianza de cara a lo que se le viene y, además, para avanzar a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. En tanto, el Ciudadano —que viene de llevar a cabo una gran actuación en la Copa Sudamericana— va al Campeón del Siglo con el fin de quedarse con el pasaje a la siguiente instancia del certamen.

El ganador de este cruce sabe que se medirá el jueves 5 de noviembre ante Libertad de San Carlos —equipo que pertenece a la Organización del Fútbol del Interior (OFI)— en el Domingo Burgueño Miguel, desde la hora 21:00.