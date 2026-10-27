Peñarol vs. City Torque en vivo por la Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol se mide ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la hora 19:30, por la fase 2 profesional de la Copa AUF Uruguay 2026. El Mirasol vuelve a jugar en su casa tras lo que fue la sanción que recibió por los incidentes en el clásico frente a Nacional en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.
El equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre atraviesa un duro momento, ya que arrastra una racha de tres partidos sin victorias (con dos empates y una derrota). Lo que lo dejó a seis puntos del líder del Torneo Clausura, Liverpool, y perdió la ventaja de cuatro unidades que tenía en la cima de la Tabla Anual.
Por esos malos resultados Mirasoles, Deportivo Maldonado hizo sus deberes al conseguir una victoria agónica ante Danubio para quedar a dos unidades del líder de la acumulada de la Liga AUF Uruguaya 2026.
En ese sentido, Peñarol debe volver a la victoria para conseguir un poco de confianza de cara a lo que se le viene y, además, para avanzar a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. En tanto, el Ciudadano —que viene de llevar a cabo una gran actuación en la Copa Sudamericana— va al Campeón del Siglo con el fin de quedarse con el pasaje a la siguiente instancia del certamen.
El ganador de este cruce sabe que se medirá el jueves 5 de noviembre ante Libertad de San Carlos —equipo que pertenece a la Organización del Fútbol del Interior (OFI)— en el Domingo Burgueño Miguel, desde la hora 21:00.
Los convocados de Peñarol
De los 21 convocados, solo seis tuvieron acción en el empate sin goles ante Juventud de Las Piedras el pasado viernes por la fecha 12 del Torneo Clausura. Esos jugadores son: Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Brian Barboza, Leandro Umpiérrez, Matías Arezo y Jonathan Rodríguez.
Los convocados son: Sebastián Britos, Leandro Díaz, Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Brian Barboza, Valentín Rivera, Aron Méndez, Tomás Olase, Germán Barbas, Julio Daguer, Jesús Trindade, Mateo Ureta, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo, Franco González, Facundo Batista, Matías Arezo, Jonathan Rodríguez.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Montevideo City Torque, por la Fase 2 de la @CopaAUFUruguay. pic.twitter.com/U7jy0wHAVy— PEÑAROL (@OficialCAP) October 27, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Montevideo City Torque!
Desde la hora 19:30, Peñarol y Montevideo City Torque se estarán enfrentado por la fase 2 profesional de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo. El equipo de Ovación te contará el minuto a minuto del choque entre Mirasoles y Ciudadanos.