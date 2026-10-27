Agencia Nacional de Vivienda abrió un llamado laboral con un sueldo de $ 147.936: cómo postularse

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado laboral para el cargo de arquitecto, con una remuneración nominal de $127.624 por 40 horas semanales, a la que se suma una partida mensual de alimentación de $ 20.312 nominales, además de los beneficios sociales que correspondan.

Se trata de un concurso externo de oposición, méritos y antecedentes cuyo objetivo es conformar una lista de prelación de futuros ingresos, con una vigencia de 24 meses a partir de su homologación por el Directorio.

Las tareas se desempeñarán en la Casa Central de la ANV, ubicada en la calle Cerrito esquina Zabala, en el departamento de Montevideo. La designación tendrá carácter provisorio durante los primeros 12 meses, según explican las bases del llamado publicadas en el portal Uruguay Concursa.

Tareas y funciones del arquitecto en la Agencia Nacional de Vivienda

La finalidad del cargo es realizar las actuaciones técnicas, profesionales y de gestión necesarias para el análisis, desarrollo, seguimiento y contralor de los programas habitacionales u otros programas especiales que se asignen.

El arquitecto depende del gerente de área, división o jefe de departamento que se le asigne. Entre las principales actividades previstas en las bases figuran:

Analizar y desarrollar proyectos y programas asignados, evaluando su cumplimiento con la normativa aplicable.

Estudiar y controlar terrenos, anteproyectos y proyectos presentados para evaluar préstamos a cooperativas de vivienda o ejecución de obras por contrato.

Formular pliegos para distintas modalidades de contratación y llamados a licitación, estudiar ofertas y elaborar informes con recomendaciones.

Diseñar y proyectar anteproyectos y proyectos ejecutivos, gestionando autorizaciones, permisos y habilitaciones ante intendencias, Catastro, DNB y servicios públicos.

Realizar avalúos de bienes inmuebles para la ANV u otras organizaciones públicas o privadas que el organismo disponga, cargar tasaciones en la base de datos y tramitar expedientes de avalúos.

u otras organizaciones públicas o privadas que el organismo disponga, cargar tasaciones en la base de datos y tramitar expedientes de avalúos. Controlar avances y certificaciones de obra, análisis de precios y ofertas, y supervisar el trabajo del personal semitécnico y de los tasadores supernumerarios.



Grupo de profesionales de la construcción revisando y analizando planos arquitectónicos sobre una mesa de trabajo. Foto: Canva.

Requisitos para aplicar al cargo de arquitecto en la ANV

Los requisitos excluyentes son dos y quien no los acredite queda fuera del concurso:



Título de arquitecto expedido por la Universidad de la República o por universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura ( MEC ), registrado ante ese ministerio.

o por universidades privadas reconocidas por el ( ), registrado ante ese ministerio. Cinco años de experiencia profesional comprobable asociada a las actividades y responsabilidades descriptas en las bases.

Además, se valorarán la formación extracurricular en áreas como proyecto y dirección de obras, normativas municipales, tasaciones, instalaciones sanitarias y eléctricas, sustentabilidad, seguridad en obra, gestión de calidad y herramientas informáticas como Autocad o BIM.

Para ingresar a la ANV también se exige ser ciudadano natural o legal, estar inscripto en el Registro Cívico y haber votado en las últimas elecciones nacionales o presentar constancia, contar con carné de salud vigente y certificado de buena conducta.

Cómo es el proceso de selección del concurso en la ANV

El concurso se divide en dos etapas. Por un lado, la oposición incluye una prueba técnica o de conocimientos, una instancia psicolaboral y una entrevista complementaria. Mientras que a la etapa psicolaboral solo pasan los 25 primeros ubicados que hayan superado el mínimo, según explican las bases. Para aprobar se exige el 60 % en cada instancia y un total igual o superior a 70 puntos.

El organismo aclara que, en caso de que se inscriban más de 50 personas, se realizará un sorteo ante escribano público y pasarán al proceso concursal los primeros 50 que cumplan con los requisitos excluyentes.

Planos arquitectónicos en formato de rollos de papel y desplegados sobre una mesa. Foto: Canva.

Cómo postularse al llamado laboral de la Agencia Nacional de Vivienda

La inscripción se realiza completando el formulario disponible en la plataforma de concursos del organismo, con carácter de declaración jurada. El período de postulación esta abierto hasta el martes 10 de noviembre de 2026, hasta las 23:59 horas. Al finalizar, el postulante recibe una confirmación en el correo electrónico declarado.

Luego del sorteo, los seleccionados deberán completar un segundo formulario de méritos y antecedentes y presentar de forma presencial ese documento impreso, original y copia del título y la escolaridad de egreso, los respaldos de la formación y experiencia declaradas, y copia de la cédula de identidad vigente.

Las consultas se reciben en el correo desarrollohumano@anv.gub.uy o al teléfono 17217. Para el detalle completo del proceso, se recomienda consultar las bases del llamado publicadas en el portal de concursos de la ANV.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.