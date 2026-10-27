Caso Goldring: excorredora de bolsa fue condenada a 24 meses de libertad a prueba por apropiación indebida

La corredora de bolsa Sara Goldring fue condenada este martes a la pena de 24 meses de prisión, sustituida por régimen de libertad a prueba, por el delito de apropiación indebida. También la Justicia determinó que deberá cumplir seis meses de arresto nocturno, de 21 a 9, y fijar domicilio.

La condena llegó a través de un proceso abreviado en el juzgado de Crimen Organizado de primer turno a cargo de Alejandro Asteggiante. Inicialmente, la Fiscalía había pedido la pena de cuatro años de penitenciaría para la corredora de bolsa por apropiación indebida.

La mujer aceptó también la confiscación de más de US$ 6 millones para volcar a Lidec y pagar US$ 1 millón extra al acuerdo que había llegado anteriormente con la Justicia.

Goldring era responsable de la empresa corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM). Hace aproximadamente tres años, comenzó a recibir denuncias de ahorristas quienes afirmaban que había usado su dinero para operaciones que no eran las acordadas. Eso resultó en pérdidas millonarias, que estiman en US$ 100 millones.

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