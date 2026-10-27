¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Policía Federal investiga su paradero tras rumores de fuga

La Policía Federal de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro se fue del país rumbo a los Estados Unidos, luego de que circulara un rumor de que había escapado vía Argentina. Según informó O Globo, las autoridades determinaron que el senador opositor, señalado por presunto lavado de dinero, no pasó por ningún puesto de control migratorio brasileño.

El rumor comenzó a raíz de una nota del sitio web Infobae, que señala que el hijo de Jair Bolsonaro había huido de Brasil rumbo a Argentina y desde allí a Estados Unidos mediante un avión que partió desde Puerto Iguazú a las 2:00 AM. O Globo ha intentado comunicarse con el entorno del excandidato presidencial, de momento sin respuesta.

Lo que sí se ha confirmado es que hasta la mañana de este martes Bolsonaro no ha entregado su pasaporte pese a la intimación de la Policía Federal por una orden emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Flávio Bolsonaro dice que la Justicia le prohibió salir de Brasil

Bolsonaro, del Partido Liberal, derrotado el domingo en las presidenciales de Brasil por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes que la Justicia le prohibió salir del país. Por decisión de Alexandre de Moraes, "fui intimado (por la Policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país", dijo el senador derechista en un video.

Se trata de un "intento de intimidarme", agregó. "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", agregó.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, reacciona después de conocer los resultados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. Foto: EFE

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial ante Lula por una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales en votos válidos, más de cuatro millones de votos.

Flávio Bolsonaro es investigado por la policía por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de un filme biográfico sobre su padre, titulado "Dark Horse". Él niega cualquier irregularidad.

Él mismo aseguró que la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flávio debía salir del país en caso de que perdiese la elección. "Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", cuestionó.

Bolsonaro reiteró que pedirá la anulación de los comicios por considerar que la extensión del tiempo de votación el domingo favoreció al izquierdista Lula. Pero al mismo tiempo prometió liderar la oposición a su gobierno. "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición", afirmó en el video este lunes.

Vehículos pertenecientes al grupo del senador brasileño excandidato presidencial por el Partido Liberal (PL) Flavio Bolsonaro dejan su condominio en Brasilia el 27 de octubre de 2026. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Partido de Flávio Bolsonaro reconoce reelección del presidente Lula en Brasil

Mientras tanto, el Partido Liberal reconoció este lunes la reelección del presidente Lula da Silva, pese a que el candidato todavía no ha admitido la derrota. "Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral", señaló la formación en un comunicado.

El partido recordó que Flávio ganó la primera vuelta por 2,2 millones de votos y atribuyó el giro en el balotaje a "medidas fuertemente electoralistas", en particular la ampliación de los beneficios sociales durante la campaña. La formación dijo que esas medidas plantean dudas sobre la equidad del proceso.

"Creemos que los cuestionamientos levantados deben ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático", afirmó.

Con información de AFP