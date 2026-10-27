Una empresa uruguaya proveerá los ornamentos que usarán León XIV y otros sacerdotes durante su visita a Uruguay

En julio pasado el sacerdote Sebastián Pinazzo, coordinador adjunto de la inminente visita del papa León XIV a Uruguay, se contactó con By Florencia, una empresa de indumentaria, fundada y dirigida por Florencia Arrosa, diseñadora con cuatro décadas de trayectoria, que la creó hace ocho años y que trabaja en ella con su hija, Agustina Gómez Platero, de 28 años con la que comparte su pasión por la alta costura.

El pedido de Pinazzo era absolutamente inusual: les planteó a ambas que esa empresa diseñara y elaborara los “ornamentos” (ese el término que utiliza la Iglesia Católica) que utilizarán el pontífice y los concelebrantes (otros sacerdotes) durante su visita. El pedido de la Iglesia era una solución global que, obviamente, debía elaborarse contra reloj y en un momento del año donde los encargos abundan. La Iglesia quería tratar con un único proveedor.

“El encargo está prácticamente terminado a fines de octubre. Es una alegría enorme, un orgullo y una emoción. Es una gran oportunidad de mostrar el trabajo local. Armamos el mejor equipo, con las mejores personas”, aseguró Arrosa a El País. Es absolutamente excepcional que un papa elija vestir ornamentos diseñados y producidos en el país que visita. Cuando estuvo en Salto en 1988, uno de los ornamentos de Juan Pablo II había sido elaborado localmente pero se trató de algo muy inusual porque habitualmente, en sus viajes, los papas utilizan ornamentos que trasladan desde el Vaticano a los países que visitan.

El encargo

Una vez recibido el encargo, la empresa comenzó una frenética actividad. Hacía falta el visto bueno del Vaticano. Por ese motivo, el sacerdote Martín Miranda, párroco de San José Obrero de Paysandú, viajó a Roma con un libro, la “memoria de diseño”, escrito en español e italiano, con todos los detalles de la propuesta, con muestras de telas e hilos a los que la Santa Sede aprobó. “Hubo que hacer toda una investigación. Fue un compromiso de toda la empresa que llevó mucho tiempo y dedicación. Hubo que estar detrás de cada detalle”, explicó Gómez Platero.

Agustina Gómez Platero, la diseñadora detrás de la vestimenta para el Papa Leon XIV. Foto: Ignacio Sánchez

Los ornamentos de León XIV, incluyen dos casullas y estolas sacerdotales, una capa pluvial y tres mitras. No son palabras muy conocidas en Uruguay. La casulla es la vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa. Consiste en una pieza alargada, con una abertura en el centro para pasar la cabeza.

Las estolas sacerdotales son ornamentos sagrados que consisten en una banda de tela de dos metros aproximadamente de largo y unos siete centímetros de ancho, con tres cruces bordadas, una en el medio y otra en cada extremo. Las usan los obispos y presbíteros colgando del cuello hacia delante. Los diáconos las utilizan desde el hombro izquierdo pasando por sobre el pecho hacia el lado derecho del tronco, donde se sujetan hasta la cintura atravesando en diagonal la espalda y el pecho.

Por último, las mitras son un tocado litúrgico utilizado durante las ceremonias religiosas por determinados miembros de la Iglesia Católica sobre su cabeza.

Ya se elaboraron 540 casullas y 100 estolas diaconales que serán usadas por los concelebrantes (obispos, sacerdotes y diáconos que acompañarán a León XIV en los tres grandes eventos previstos durante su presencia en Uruguay). En cuanto al Papa, utilizará dos casullas y estolas sacerdotales, una capa pluvial y tres mitras. Los tres diseños quieren aludir al catolicismo local. El viernes 6 de noviembre, cuando al caer la tarde León vaya a la catedral montevideana sus ornamentos aludirán a los orígenes de la Iglesia en la capital. En la mañana del sábado 7 cuando celebre misa en el parque París-Londres de Paysandú sus ornamentos referirán al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, quien vivió entre 1813 y 1881 y que fue beatificado en 2023. Y en la mañana del domingo 8 de noviembre, cuando celebre misa en la catedral de Florida, sus ornamentos honrarán a la Virgen de los Treinta y Tres patrona del Uruguay en el día de su festividad y en el templo donde está su imagen.

By Florencia incorporó como asesora a Magdalena Bonet, una diseñadora gráfica que conoce la iconografía católica para asegurarse de que se cumplieran los requerimientos vaticanos y al mismo tiempo se pusiera en valor la historia y tradición uruguayas.

Agustina Gómez Platero, la diseñadora detrás de la vestimenta para el Papa Leon XIV. Foto: Ignacio Sánchez

La empresa trabajó con tres talleres de bordado y tres de confección. Recurrió a Magdalena Vilaró, diseñadora y experta en tejido plano. También participó la modista de alta costura Laura Sorhuet y la orfebre Isabel Navarro incrustó una piedra de orfebrería como broche en la capa pluvial que usará el pontífice.

“Por la época del año en la que vendrá los ornamentos tienen que ser frescos y cómodos y no se pueden arrugar”, explicó Gómez Platero.

Se utilizó crepe triple que da gran elegancia, seda y lana merino que es un producto local también altamente valorado, agregó. Las casullas fueron confeccionadas a mano, con bordados artesanales. Con los ornamentos se pretende adoptar para la visita papal una mirada muy uruguaya, ligada a la Naturaleza y a la artesanía.

El papa León XIV (Robert Prevost, de 71 años y estadounidense) comenzará en Uruguay su gira latinoamericana. Este año estuvo de visita pastoral en Francia y España. Recientemente se lo operó para extirparle parte de un pulmón.

El olivo estará muy presente

La Iglesia Católica explicó en el sitio web de la visita del papa León que “los árboles, las flores y los follajes que acompañarán los distintos encuentros fueron seleccionados no solo por su belleza, sino también por el significado que pueden transmitir”. Un equipo coordinado por Gabriela Verdier de Casares trabaja en la ambientación paisajística y floral. El olivo será el gran protagonista de la propuesta paisajística. Estará presente en los seis acontecimientos y funcionará como un elemento común. En el relato del arca de Noé, una paloma regresa con una hoja de olivo, anunciando el fin del diluvio y la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el tiempo, sus ramas devinieron un símbolo universal de paz.

Papa León XIV saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro tras su operación. Foto: Tiziana Fabi/AFP.