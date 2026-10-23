Preparan un mini papamóvil para la llegada de León XIV a Uruguay: así es el diseño y para qué se usará

El CEO de Toyota en Uruguay, Alejandro Curcio, informó este viernes que recibió “un llamado y un proyecto muy importantes”, a saber, construir el mini papamóvil que utilizará León XIV durante su visita a Uruguay.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Curcio contó que fue el sacerdote Juan Andrés “Gordo” Verde quien le hizo el encargo especial. “Para mí es un honor, un orgullo, haber recibido ese pedido. Es una de las cosas que uno no se imagina en la vida”, expresó emocionado.

¿Cómó será el mini papamóvil y para qué se usará?

Según detalló Curcio, el mini papamóvil “es un carro estándar de golf”, en el que el papa va parado. El piso se está diseñando para evitar caídas.

Además, en el video uno de los diseñadores explica cómo se consiguen el equilibrio y la seguridad en un vehículo de estas características: “Sabemos que el auto, de eje a eje, tiene unos 1,66 m; sabemos que pesa 464 kg. Está hecho para cuatro pasajeros sentados, nosotros vamos a hacer el cálculo para cinco, donde uno va a ir parado. Entonces el punto de gravedad va a estar más arriba”.

Otro de los integrantes del equipo que construye el mini papamóvil explicó que también trabajan en el equilibrio de la potencia, para que no tenga salidas bruscas.

En cuanto al diseño, el vehículo será blanco y tendrá ploteado el escudo papal, que también se bordará en los asientos.

Los conocidos como mini papamóviles son utilizados durante los viajes papales para ingresar a espacios cerrados como los estadios. Este vehículo es de pequeño porte, tiene una estructura metálica para que el papa vaya parado y sujeto y tiene los laterales abiertos para subir y bajar con facilidad a saludar a los fieles.

Así será el papamóvil que recorrerá Uruguay

Otro vehículo ya está en marcha para la llegada del papa León XIV a Uruguay. A principio del mes de setiembre la empresa Nordex informó a través de un comunicado que fue la elegida para construir el papamóvil que recorrerá Uruguay.

La empresa desarrollará el papamóvil sobre la plataforma KP1, que es la de la pick up Fiat Titano para Brasil, y que en Uruguay es utilizada para Peugeot, indicaron fuentes consultadas por El País.

"Este desafío representa una oportunidad única para mostrar la calidad, el compromiso y la experiencia que nos distinguen. Es el resultado de años de trabajo, dedicación y esfuerzo compartido", señala la comunicación.

entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, el papa León XIV recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida durante su primer viaje a la región. Luego viajará a Argentina y terminará el recorrido en Perú.