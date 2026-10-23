La agenda de la visita del Papa fue confirmada en su totalidad; 200 jinetes lo esperarán al llegar a Florida

La Iglesia Católica local confirmó todos los detalles conocidos hasta ahora de la visita del papa León XIV a Uruguay que comienza el 6 de noviembre porque su agenda no tendrá ninguna modificación. El cardenal Daniel Sturla, máxima jerarquía de la Iglesia uruguaya, brindó este jueves una conferencia de prensa en la que se detalló que las puertas del Estadio Centenario (donde se realizará una celebración en la noche del sábado 7 de noviembre) se abrirán a las 15 y que se realizará un espectáculo artístico previo a la llegada del papa que está prevista para las 18.45. El aforo es de 59.000 lugares y se habilitarán el campo de juego y las tribunas Olímpica, Amsterdam y Colombes para que se instale el público, señaló Mathías Soiza, que es el coordinador de la organización del evento en el Centenario. También se podrá seguir la celebración a través de las pantallas gigantes que se instalarán fuera del estadio.

La celebración se abrirá con una breve intervención del Sturla, a la que seguirán testimonios de una catequista, de una familia y de una persona convertida a la fe católica. Se podrá acceder a las entradas para este evento y para los de Florida y Paysandú a través de la web de la visita del papa a partir de este viernes (papaleonuruguay.uy). La celebración en el Centenario culminará con la homilía del papa León.

En cuanto a Florida, a donde llegará León XIV en la mañana del domingo 8 de noviembre, está previsto que allí lo reciba caballería gaucha. La misa comenzará en la plaza Asamblea a las 10. El intendente Carlos Enciso dijo que se esperan decenas de miles de personas. Habrá pantallas gigantes en las calles cercanas.

En Montevideo se está limpiando e iluminando la cruz en Tres Cruces que recuerda la visita del papa Juan Pablo II a Uruguay en 1988, tarea de la que se encarga la iglesia. A su vez, la intendencia montevideana mejorará la iluminación de la fachada de la catedral capitalina. Allí llegará León al caer la tarde del 6 de noviembre luego de un acto público en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Orsi y de recibir en las puertas del Cabildo las llaves de la ciudad de manos del intendente montevideano, Mario Bergara.

Se espera que lleguen a Uruguay unos 70 periodistas extranjeros para cubrir la venida del pontífice. El costo total de la visita se calcula que será de US$ 2,3 millones más IVA que se financiarán en gran medida con la venta de una rifa con la que se espera obtener alrededor de US$1,6 millones. “Lo traemos entre todos”, dijo Sturla al aludir a que estos costos serán asumidos íntegramente por la Iglesia.

“Se puede confirmar no solo la visita, sino también todas las instancias que habíamos previsto”, anunció Milton Tróccoli, obispo de Maldonado y presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya.

Lo que dice el parte médico

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano.

“Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre”, señala el comunicado de la Santa Sede. La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”. “Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, agregó.

Varios centros de salud se han ofrecido para recibir al papa en caso de que fuera necesario durante su estadía uruguaya pero aún no se ha tomado una decisión sobre cuál será, según supo El País. León XIV llegará acompañado de su médico y de un enfermero.