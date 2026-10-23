Juventud vs. Peñarol por la fecha 12 del Clausura: hora, dónde ver y probables alineaciones

Peñarol está obligado a pasar página si quiere confirmar el favoritismo del que habló Diego Aguirre en la semana para ser campeones uruguayos a fin de año. El equipo llega hoy al Estadio Centenario de capa caída, luego de cuatro partidos sin jugar bien y la necesidad impostergable de sumar tres puntos para abrochar lo antes posible la Tabla Anual y enfocarse en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Con ese objetivo enfrenta desde las 20:00 horas de esta noche a Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura, con varias variantes según lo que adelantó el propio entrenador.

“Claramente pasó eso en el último partido. Comparto que a veces quedamos con poca profundidad a la hora de tener un hombre más atrás. Justamente estamos analizando algunas variantes para que eso no vuelva a suceder”, dijo la Fiera consultado sobre si la línea de tres zagueros influía en que el equipo jugara partido y llegara con poca gente a definir.

Y además confirmó que el juvenil Brian Barboza (zaguero/lateral de 18 años, vendido por US$ 4 millones al Toluca) vuelve a la convocatoria después de ocho fechas al hilo sin minutos.

Por lo tanto es esperable que Aguirre modifique el sistema 3-4-2-1 que ha utilizado durante prácticamente todo el Clausura y vuelva a la clásica línea de cuatro defensas, para pasar a cubrir ambas bandas con dos jugadores en lugar de un solo carrilero.

En ese sentido, los laterales serían ocupados por los juveniles Ignacio Alegre (20) y Thiago Espinosa (21), quienes formarían los respectivos tándems con Javier Cabrera por derecha y Leonel Jaime por izquierda. En ese caso Matías Arezo y Abel Hernández formarían un doble nueve, aunque cabe la posibilidad de que el joven argentino juegue de mediapunta con un delantero, y la banda izquierda la ocupe otro jugador.

Ante las bajas de Eduardo Darias (cinco amarillas) y Jesús Trindade (roja), en el doble cinco estarán Eric Remedi y el "Indio" Nicolás Fernández. Mientras que la probable pareja de zagueros sería con Germán Pezzella y Nahuel Herrera.

Peñarol (63) supera por cuatro puntos a Deportivo Maldonado (59), su primer escolta de la Anual. En el Clausura va cuarto con 20 puntos, a cuatro puntos del líder Liverpool (24) y con Montevideo City Torque (22) y Nacional (23) en el medio.

El festejo de Matías Arezo tras el gol en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Acuerdo económico y venta de entradas

Según confirmaron a Ovación fuentes del club, Peñarol negoció con Juventud trasladar el partido del Parque Artigas al Centenario por una suma cercana a US$ 200.000. De esa suma se debe descontar lo recaudado por venta de entradas y se saldaría completamente si superan los 20.000 espectadores.

Los hinchas de Juventud de Las Piedras se ubicarán en la Tribuna América, Puerta 24. Para el público general el costo de las entradas será de $150 mientras que los socios del equipo pedrense abonarán $100. La Tribuna Colombes no fue habilitada.

La parcialidad de Peñarol tendrá lugar en tres tribunas. Para el público general las entradas costarán $400 en la Tribuna Ámsterdam, $550 en la Tribuna Olímpica y $750 en la Tribuna América, puerta 3. Por su parte, los socios tendrán que abonar $300 para la Ámsterdam, $450 en la Olímpica y $600 quienes concurran a la América.

Los menores de hasta 10 años, inclusive, ingresarán gratis

Hinchas de Peñarol en la Tribuna Amsterdam del Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé

Juventud vs. Peñarol

Día: viernes 22 de octubre

Hora: 20:00

Torneo: Clausura

Estadio: Centenario

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Pablo Llarena, Julián Pérez.

4º árbitro: Federico Modernell

VAR: Jonathan Fuentes, Javier Irazoqui.

Juventud:

Sebastián Sosa;

Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, David Morosini, Kevin Rolón;

Rodrigo Chagas, Leonel Roldán;

Agustín Alaniz, Ramiro Peralta, Mirko Díaz;

Bruno Larregui.

DT: Sergio Blanco.

Peñarol:

Washington Aguerre;

Ignacio Alegre, Germán Pezzella, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa;

Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Leonel Jaime;

Matías Arezo, Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre.

