La línea de tres de Peñarol quedó obsoleta y Diego Aguirre admitió que evalúa cambios "de todo tipo"

Si bien es puntero de la Anual con cuatro puntos de ventaja sobre el primer escolta (Deportivo Maldonado) y con 12 más por disputar, Peñarol atraviesa una crisis deportiva que puso en tela de juicio la continuidad de Diego Aguirre como entrenador. Quien insistió con la línea de tres zagueros en el último partido contra Liverpool y su equipo no pudo patear ni una sola vez al arco rival.

Los carboneros levantaron el trofeo del Intermedio tras una implacable goleada 5-1 sobre Wanderers, cuando jugó con línea de cuatro en el fondo. Llamativamente, después jugó todo el Clausura con línea de tres, al menos en el equipo titular (salvo con Torque, con cuatro zagueros).

En ese sentido, la Fiera fue consultado por Ovación por esa formación 3-4-2-1 que ya parece dejar de convencer. Porque da la sensación de que siempre sobra un zaguero, el equipo juega partido en la cancha, llega con poca gente a cargar el área rival y por eso no genera situaciones de gol.

En conferencia de prensa, el DT admitió: “Claramente pasó eso en el último partido. Comparto que a veces quedamos con poca profundidad a la hora de tener un hombre más atrás. Y bueno, justamente estamos analizando y manejando algunas variantes para que eso no vuelva a suceder”.

Aunque no quiso profundizar en los cambios que prevé para el partido de mañana frente a Juventud en el Centenario, por la fecha 12 del Clausura, dijo que será “un poco de todo”, en cuanto a nombres propios y esquema táctico. Pero sí respondió sobre el caso particular de Brian Barboza, zaguero/lateral diestro que debutó en Primera este año, rápidamente fue vendido por US$ 4 millones al Toluca de México, pero de un tiempo a esta parte no fue tenido más en cuenta: “Está convocado para este partido y lo consideramos una alternativa”.

Conferencia de prensa de Diego Aguirre, DT de Peñarol, en Los Aromos. Estefania Leal/Archivo El Pais

Las declaraciones de Aguirre permiten deducir que finalmente la línea de tres en el fondo no va más. Es probable que los laterales sean ocupados por los juveniles Ignacio Alegre y Thiago Espinosa, quienes han rendido mejor en ese sector. Le permitirá también generar un tándem por las bandas y que, por ejemplo, Javier Cabrera disminuya el desgaste que hace como carrilero de toda la banda y juegue más cerca de su zona de influencia.

Si al final opta por el clásico 4-4-2, y teniendo en cuenta que Eduardo Darias está suspendido por cinco amonestaciones y Jesús Trindade por la expulsión, es probable que en el doble cinco aparezcan Eric Remedi y Nicolás Fernández. Mientras que la incógnita es si juega con doble nueve, Matías Arezo y Abel Hernández, y Leonel Jaime y Cabrera como extremos. O bien un solo nueve, Jaime de mediapunta y otro jugador por la banda izquierda.

“Hay que hacer variantes, reitero”, sostuvo la Fiera y enfatizó en mentalizarse “para cambiar el chip y mostrar otra cara”.

“Está claro que la expectativa es otra y todos queremos salir de este momento. Precisamos lo mejor de cada jugador, es verdad que han habido rendimientos que no son los esperados. Pero no es momento de señalar. Estamos fuertes, unidos, queremos salir campeones”, señaló.

Y aseguró que, a su entender, hoy los números dicen que son “los principales favoritos” a ser campeones. “A pesar de las dificultades, estamos primeros y tenemos que focalizarnos en eso y estar unidos”, aseveró.

Sobre el final de la conferencia, fue cauto para referirse a las finales de la Liga Uruguaya: “Nosotros tenemos que preparar lo inmediato, todavía no podemos planificar algo que no se sabe. Lo haremos cuando estemos clasificados para jugarlas y con toda la confianza en este plantel. Queda poco para saber si logramos lo que queremos”.