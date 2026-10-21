Seguí en vivo la conferencia de prensa de Diego Aguirre en Los Aromos tras el mal momento de Peñarol

Si bien es puntero de la Tabla Anual con cuatro puntos de ventaja sobre el primer escolta (Deportivo Maldonado) y con 12 más por disputar, Peñarol atraviesa una crisis deportiva que puso en tela de juicio la continuidad de Diego Aguirre como entrenador. Pero en su sesión de este martes, el Consejo Directivo, dividido, decidió que siga hasta fin de año. El presidente Ignacio Ruglio y el oficialismo respaldaron el proyecto de tres años de la Fiera, mientras que algunos consejeros de la oposición sugirieron un cambio.

Como luego de la dura derrota con Liverpool del pasado domingo decidió no hablar con los medios, Aguirre brindó este miércoles en Los Aromos una conferencia de prensa y dio la cara ante esta situación adversa que atraviesa su equipo: ganó uno de los últimos cuatro partidos y se alejó de la pelea por el Torneo Clausura, al tiempo que Nacional volvió a depender de sí mismo para pelear por el bicampeonato, factor que indudablemente profundiza la crisis aurinegra.

"Sabemos que hicimos un mal partido y nos costó la derrota y no encontramos el juego y perdimos bien. El cometer errores es parte de esto, está claro que después del resultado dijimos que el equipo no estuvo a la altura y nos costó el resultado. Hay que mirar para adelante, aprender de los errores y está todos por definirse".

"No hay que descartar nada. A pesar de haber dejado puntos en el camino, estamos en una posición de privilegio, tenemos que estar en las finales y eso nos va hacer pasar".

“Pero me parece que es parte de esto y entendiendo la preocupación y querernos revertir esto. Lo tomo como algo natural y todos creemos lograr el objetivo y hacer cuestionamientos. Sobre todo cuando el equipo no está a la altura. Lo tomo como algo natural”.

“Hay que hacer unas variantes. Reitero que no dimos una continuidad a unas ideas. Es un momento para prepararnos para el siguiente partido, ganarlo, ganar la tabla anual y estar en las finales. Hay que mentalizarlo para cambiar el chip y mostrar otra cara. Todos queremos salir de este momento y lo tomamos como parte de esto”.

“Está claro que la expectativa es otra. Hemos tenido buenos momentos y otros no. Tenemos que encontrar el camino y el foco tiene que estar en el próximo partido. Veremos cuando pasen estos momentos para ver donde estamos. A pesar de las dificultades, estamos primeros y tenemos que focalizarnos y alguna cosa buena habremos hechos y estar unidos”.

“Comparto que a veces quedamos con poca profundidad. Estamos analizando algunas variantes para que eso no vuelva a ocurrir”.

“Un poco de todo. Espero que veamos el Peñarol que muchas veces es protagonista, que proponga una idea más convincente. Mucho podemos habar y la realidad va a estar en el juego”.

“Brian está convocado para este partido y lo consideramos una alternativa. En ese caso lo vamos a considerar”.

“Es una idea que no vemos mal y de estar todos juntos. No pasa por ahí. Es algo más que vamos hacer. Y bueno, no entendemos que sea importante”.

