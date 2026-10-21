Peñarol reclama quita de un punto a Nacional por hincha de Deportivo Maldonado herido: "El artículo lo prevé"

Peñarol reclamó que Nacional pierda un punto por la agresión que sufrió un hincha de Deportivo Maldonado durante el partido disputado entre ambos equipos ayer domingo en el Gran Parque Central. A través de un comunicado, el club aurinegro recordó el antecedente de la sanción que recibió Cerro en 2025 por una agresión a una hincha de Peñarol en la Tribuna Henderson del Campeón del Siglo y sostuvo que el Tribunal de Penas debe aplicar el mismo criterio.

“La pedrada de Cerro a la hincha de Peñarol en la Henderson fue un punto perdido para Cerro y cuatro cierres de cancha”, expresó la institución, en referencia a la sanción aplicada tras aquel episodio.

El reclamo se produjo luego de que simpatizantes de Deportivo Maldonado denunciaran que un hincha fernandino recibió un botellazo en la cabeza durante el encuentro ante Nacional y necesitó atención médica. Según informó una cuenta partidaria del Depor, el hombre se encontraba en la tribuna visitante junto a su hijo de 10 años cuando fue alcanzado por el objeto.

La denuncia de los hinchas de Deportivo Maldonado. Foto: Capturas.

En ese contexto, Peñarol hizo hincapié en el informe del veedor del partido, que, según señaló, dejó constancia de lo sucedido. “Al hincha de Deportivo Maldonado le dieron seis puntos en la cabeza y el veedor deja redactado con claridad el momento en que le tiran la petaca”, manifestaron.

Además, desde el club aurinegro fundamentaron su postura en la normativa disciplinaria y en los antecedentes del Tribunal de Penas. “El Tribunal de Penas fue claro en que el artículo prevé sí o sí pérdida de puntos por herida grave y cierres de cancha”, sostuvo.

De esta manera, Peñarol reclamó que se aplique una sanción deportiva a Nacional por los hechos ocurridos en el Gran Parque Central. El episodio generó cuestionamientos por parte de los hinchas de Deportivo Maldonado, que también exigieron explicaciones por el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro.

