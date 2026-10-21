Peñarol vuelve al Campeón del Siglo después de dos meses: el acuerdo que permite su regreso ante City Torque

Después de dos meses sin disputar partidos en su estadio, Peñarol volverá al Campeón del Siglo el próximo miércoles 28 de octubre, cuando reciba a Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay. El regreso será posible luego de que se alcanzara un acuerdo que permitirá a los carboneros ejercer la localía en su escenario.

El equipo dirigido por Diego Aguirre atraviesa un momento complicado desde lo deportivo, con resultados que lo hicieron perder terreno en la definición del Campeonato Uruguayo. Sin embargo, en medio de este panorama, el club recibió una noticia positiva respecto a la posibilidad de volver a jugar frente a sus hinchas en su casa.

La última presentación de Peñarol en el Campeón del Siglo fue el pasado 30 de agosto, cuando enfrentó a Nacional en el clásico, encuentro que terminó con graves incidentes y derivó en una sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Como consecuencia, el aurinegro recibió una suspensión de cuatro partidos como local fuera de su estadio y sin público, castigo que terminará de cumplir en la fecha 13 del Torneo Clausura, cuando enfrente a Wanderers.

Sin embargo, esta sanción corresponde al Campeonato Uruguayo y no impide que Peñarol utilice su escenario para disputar encuentros correspondientes a la Copa AUF Uruguay.

El acuerdo que permite el regreso de Peñarol al Campeón del Siglo

El encuentro frente a Montevideo City Torque, que había sido postergado, finalmente se disputará el miércoles 28 de octubre en el Campeón del Siglo, luego de que las partes involucradas alcanzaran un entendimiento.

Hasta el momento, Peñarol había optado por no utilizar su estadio en sus anteriores compromisos como local por la Copa AUF Uruguay debido a diferencias con las condiciones establecidas por la organización.

Uno de los principales puntos de discrepancia estaba relacionado con la exigencia de que los propietarios de palcos y butacas debieran adquirir entradas para presenciar los encuentros, independientemente de la recaudación que pudiera generar cada partido.

El conjunto carbonero volverá a presentarse en su estadio luego de casi dos meses de ausencia, en un compromiso que también tendrá importancia desde lo deportivo. El ganador de este enfrentamiento avanzará a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, instancia en la que deberá visitar a Libertad de San Carlos.

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Así serán los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.#JuegaUnPaís pic.twitter.com/LNmCEqoUr1 — Copa AUF Uruguay (@CopaAUFUruguay) October 19, 2026

Un regreso en medio de un momento complicado para Peñarol

La confirmación de la vuelta al Campeón del Siglo llega en una semana especialmente importante para el equipo de Diego Aguirre.

Peñarol deberá enfrentar este viernes a Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un partido que finalmente se disputará en el Estadio Centenario luego de un acuerdo entre ambas instituciones para trasladar el encuentro, originalmente previsto para el Parque Artigas.

El aurinegro necesita volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el Campeonato Uruguayo, especialmente después de que Nacional consiguiera una victoria por 3-2 frente a Deportivo Maldonado y lo superara en la tabla.

Los últimos resultados también generaron cuestionamientos internos sobre el rendimiento del equipo y la continuidad de Diego Aguirre. Incluso, dirigentes de la oposición plantearon que el tema fuera sometido a votación en el Consejo Directivo.

En este contexto, el regreso al Campeón del Siglo aparece como una noticia positiva para Peñarol, que tendrá la posibilidad de reencontrarse con su público en un encuentro eliminatorio de la Copa AUF Uruguay, mientras busca recuperar terreno en la recta final de la temporada.