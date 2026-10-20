Peñarol hizo 50% de los puntos contra los cinco rivales directos de hipotéticas finales del campeonato

La derrota del domingo ante Liverpool caló hondo en filas aurinegras porque prácticamente fue una despedida del Clausura, que si también abrocha la Tabla Anual le daba a Peñarol una ventaja deportiva clave en la definición del campeonato.

Pero el equipo de Diego Aguirre no dio la talla en la cancha y cayó ante un rival directo, que ahora es único líder del último torneo corto del año y le saca cuatro puntos de distancia a falta de 12 por disputar.

Si bien tuvo triunfos aislados, los partidos contra los cinco rivales directos que tiene Peñarol esta temporada han sido escollos difíciles de superar. Y aunque en los enfrentamientos entre sí les pudo ganar a todos, también dejó un montón de puntos por el camino que hoy le darían mucho más aire del que tiene para la recta final del campeonato.

Teniendo en cuenta los que hoy ocupan los primeros seis lugares de la Anual y tienen, por diferentes vías, posibilidades reales de ser campeones uruguayos, Peñarol obtuvo el 50% de los puntos disputados ante Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Racing, Nacional y Liverpool.

El primero es único escolta de la Anual, el segundo y el cuarto están a tiro en el Clausura, el tercero es el campeón del Apertura, y el quinto es el líder del Clausura.

El relevamiento es interesante porque son todos posibles rivales en una hipotética definición: semifinal o finales de la Liga AUF Uruguaya.

Depor y Torque son quienes no le han podido ganar a Peñarol. A ambos les ganó por el Apertura y empataron por el Clausura.

Ante Racing perdió en el Apertura y empataron por el Intermedio y le ganó en el Clausura.

El cruce clásico con Nacional se decantó con victorias cruzadas: felicidad aurinegra en el Gran Parque Central y tricolor en el Campeón del Siglo.

1 / 2: El festejo de gol clásico de Matías Arezo para Peñarol en el Gran Parque Central. (Foto: Ignacio Sánchez) 2 / 2: Francisco Calvo y el festejo del gol en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo. (Foto: Estefanía Leal.)

Por último, con Liverpool fueron dos derrotas por Apertura y Clausura, y victoria por el Intermedio.

En total fueron cinco victorias (una a cada uno), tres empates y cuatro derrotas contra los rivales directos, partidos sobre los que Diego Aguirre es cuestionado por ser conservador de más. Hubo 36 puntos en disputa y Peñarol obtuvo 18. No volverá a cruzarse con ninguno hasta las finales, en caso de coronar la Tabla Anual.

Peñarol hizo 50% de los puntos contra los cinco rivales directos

Peñarol hizo 18 puntos de 36 disputados frente a Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Racing, Nacional y Liverpool.

4/6 vs. Deportivo Maldonado: victoria 2-1 por el Apertura y empate 0-0 por el Clausura

4/6 vs. Montevideo City Torque: victoria 3-1 por el Apertura y empate 1-1 por el Clausura.

4/9 vs. Racing: derrota 1-2 por el Apertura, empate 1-1 por el Intermedio y victoria 1-0 por el Clausura.

3/9 vs. Liverpool: derrota 0-2 por el Apertura, victoria 2-1 por el Intermedio y derrota 0-1 por el Clausura.

3/6 vs. Nacional: victoria 1-0 en el Gran Parque Central (Apertura) y derrota 0-1 en el Campeón del Siglo (Clausura).