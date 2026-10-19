Liverpool fue el grande contra un Peñarol que no encuentra el rumbo con decisiones inexplicables de Aguirre

Este es uno de los comentarios que indudablemente hay que empezar hablando del ganador, pese a que el perdedor haya sido el equipo más popular. Porque Liverpool no solo ganó, lo hizo con justicia, con un juego colectivo interesante, generando varias situaciones de riesgo y minimizando al rival para quedar a cuatro fechas del final como puntero del Clausura, con un equipo compacto, práctico y con una conducción certera de Jorge Fossatti, que le está sacando jugo a un plantel que inicialmente no se lo preveía que estuviera en esta instancia a tan poco del final.

Los negriazules ya habían sido superiores en el primer tiempo, pero hicieron que la diferencia fuera aún mayor en el complemento, aprovechando el futbolista de más por la correcta expulsión de Trindade en el final del primer período. Liverpool encontró ventajas por afuera, y más allá de que Degregorio estuvo entreverado, mostró cuál era el camino. Martínez aprovechó por afuera y por el carril central, cuando buscó los espacios para entrar en contacto con el balón. Fue el capitán el que anotó el gol de la victoria a los 72’ tras un notable centro de Acosta desde la derecha.

Inexplicablemente Peñarol salió a jugar otra vez con una línea de tres, Aguirre le dio ingreso a Trindade y el equipo careció de peso ofensivo, porque un carrilero no anduvo (Cabrera) y el otro tuvo que estar más atento de defender que de atacar, como Darias, más todavía en el segundo tiempo, cuando quedó como lateral en un armado con poco sentido del entrenador. Jaime (preocupante bajón) y Umpiérrez no rindieron y Arezo quedó aislado, a tal punto que no tuvo ni una sola chance.

El lamento de Thiago Espinosa en la derrota de Peñarol ante Liverpool, por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Mientras Liverpool mostró ser un equipo ordenado, trabajado, con circuitos de juego y pragmático, Peñarol fue un conjunto apagado, sin actitud y sin una idea de juego clara. Esta vez no apareció el Cepillo, no hubo una jugada fortuita ni una individualidad que lo salvara.

Jorge Fossati en el partido entre Liverpool y Peñarol por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

El equipo se fue del Viera en medio de un mar de insultos de sus propios hinchas que le gritaron con mayor énfasis a Aguirre y Trindade. Por suerte para Peñarol quedan solo cuatro fechas para terminar, pues el equipo va claramente a la baja, y aún tiene cierta ventaja en la tabla Anual, a la espera de lo que suceda entre Nacional y Deportivo Maldonado; en caso de ganar, los fernandinos quedarán a una unidad. En el Clausura, Liverpool quedó como único líder y a cuatro de los Carboneros, un equipo que se acostumbró a tener triunfos pesados como el de anoche.

Federico Martínez celebra su gol ante Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Federico Martínez fue la estrella del partido: por el golazo que hizo (notable gesto técnico para bajar el centro de Acosta), por las ganas que le metió desde el inicio, porque fue el principal generador de juego de Liverpool y porque fue un referente adentro de la cancha. Partido completo del capitán negriazul.