Peñarol sufre dos bajas confirmadas para el partido ante Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Clausura

Peñarol relegó la chance de ser líder del Torneo Clausura tras caer 1-0 ante Liverpool por la fecha 11 en el Parque Viera, no pateó al arco y tras un rendimiento deficiente su hinchada le demostró el descontento.

Pero además de los puntos que no ganó, Diego Aguirre sabe que para la próxima fecha ante Juventud de Las Piedras pierde a Eduardo Darias, el de mejor partido este domingo en el Viera incluso jugando de lateral derecho tras la expulsión de Jesús Trindade (45+1').

El mediocampista fue amonestado por Esteban Ostojich y alcanzó la quinta tarjeta amarilla, por lo que deberá cumplir con el partido de suspensión.

Tampoco contará con Trindade, que había regresado a la titularidad tras estar en el banco ante Progreso y que este domingo fue expulsado por doble amarilla. Con la primera (a los 14' por reventar la pelota contra el piso) ya había alcanzado la quinta, por lo que más allá de la segunda por la falta a Renzo Machado, el mediocampista no hubiese estado para medirse ante el pedrense.

Estas son las dos tarjetas amarillas que terminaron precozmente el partido de Trindade. pic.twitter.com/Q4CiT3cgLL — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 18, 2026

El Mirasol visitará a Juventud de Las Piedras el sábado a las 16 horas, aunque por el momento no está confirmado en qué escenario se disputará el encuentro por la fecha 12.

Así se jugaría la fecha 12, según el proyecto

Viernes 23 de octubre

20:00 hs | Defensor Sporting vs. Racing

Estadio: Franzini

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Sábado 24 de octubre

10:00 hs | Central Español vs. Albion Estadio: Parque Palermo

16:00 hs | Juventud vs. Peñarol Estadio: A confirmar.

19:30 hs | Deportivo Maldonado vs. Danubio Estadio: Domingo Burgueño



Domingo 25 de octubre