Liverpool vs. Peñarol en vivo por la fecha 11 del Clausura: tres puntos que valen por el liderazgo de la tabla

Peñarol visita esta tarde, desde las 18:30 horas en el Parque Viera, a Liverpool en una partido clave por el liderazgo del Torneo Clausura. Tras la derrota de Montevideo City Torque ante Albion de esta mañana, el negriazul y el Mirasol tienen la posibilidad de quedar primeros, aunque los de Jorge Fossati son los únicos que pueden hacer en solitario.

Para este encuentro Diego Aguirre no podrá contar con Lucas Ferreira, quien es titular indiscutido en el equipo y que es baja para hoy debido a un golpe en una de sus rodillas durante una de las prácticas y no estará a la orden. Por el otro lado, el entrenador del equipo de la Cuchilla recuperó a Rubén Bentancourt, Thiago Brizuela y Renzo Machado pero no tendrá a Facundo Barceló.