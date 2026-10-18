Liverpool vs. Peñarol en vivo por la fecha 11 del Clausura: tres puntos que valen por el liderazgo de la tabla

Peñarol visita esta tarde, desde las 18:30 horas en el Parque Viera, a Liverpool en una partido clave por el liderazgo del Torneo Clausura. Tras la derrota de Montevideo City Torque ante Albion de esta mañana, el negriazul y el Mirasol tienen la posibilidad de quedar primeros, aunque los de Jorge Fossati son los únicos que pueden hacer en solitario.
Para este encuentro Diego Aguirre no podrá contar con Lucas Ferreira, quien es titular indiscutido en el equipo y que es baja para hoy debido a un golpe en una de sus rodillas durante una de las prácticas y no estará a la orden. Por el otro lado, el entrenador del equipo de la Cuchilla recuperó a Rubén Bentancourt, Thiago Brizuela y Renzo Machado pero no tendrá a Facundo Barceló.
Los 11 de Diego Aguirre
Así juega #Peñarol frente a Liverpool, por la Fecha 11 del Torneo Clausura, @LigaAUF. pic.twitter.com/Y43K869mWj— PEÑAROL (@OficialCAP) October 18, 2026
Los 11 de Fossati
⚫️🔵 ¡EL ONCE!— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) October 18, 2026
Así juega Liverpool para enfrentar a Peñarol en el Parque Viera. pic.twitter.com/jkAzz0YsQK
Los equipos ya está en el Viera
Negriazules y Mirasoles ya dicen presente en el Parque Viera para medirse por la fecha 11 del Clausura.
October 18, 2026
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Peñarol saldrá a la cancha con número rosados
En el mes rosa, dedicado a la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama, el tipo de cáncer más común y una de las principales causas de mortalidad en mujeres en todo el mundo, Peñarol saldrá a jugar con los números rosados en su camiseta.
✅ VESTUARIO PRONTO EN EL PRADO— PEÑAROL (@OficialCAP) October 18, 2026
Hoy, con una camiseta especial conmemorando Octubre Rosa pic.twitter.com/mqXkKOIyCP
La lista de Diego Aguirre
La gran ausencia de la tarde será la de Lucas Ferreira. El defensa es baja debido a un golpe en una de sus rodillas durante una de las prácticas. Se le realizarán estudios en las próximas horas para evaluar si se trata de un esguince en la zona y se verá cómo evoluciona el central de 26 años que venía siendo una pieza clave para el Mirasol, con rendimientos por sobre sus compañeros.
La buena noticia para la Fiera es que vuelven a la convocatoria Maximiliano Olivera, que se había retirado lesionado a los 31 minutos del partido ante Montevideo City Torque el 30 de setiembre, y el colombiano Luis Angulo, que reaparece tras el empate ante Atenas por Copa AUF Uruguay el pasado 2 de setiembre.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Liverpool, por la Fecha 11 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay. pic.twitter.com/UQct8SOF3a— PEÑAROL (@OficialCAP) October 18, 2026
Los convocados de Fossati
La buena noticia para Jorge Fossati es que recupera a varios jugadores que venían de lesiones como Rubén Bentancourt, Thiago Brizuela y Renzo Machado. En contrapartida, no tendrá a Facundo Barceló.
👉 Los convocados para enfrentar a Peñarol. pic.twitter.com/Rh3WOhBLzK— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) October 18, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Seguí el partido entre Liverpool y Peñarol por la fecha 11 del Torneo Clausura por Ovación. Incidencias, tarjetas, goles y todos los detalles de un encuentro clave para dos equipos que luchan por la cima del torneo.