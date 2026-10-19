Fossati tras vencer a Peñarol: "A veces hasta nos da vergüenza decir que defender bien es un mérito, creo que no"

Jorge Fossati habló en rueda de prensa tras el triunfo de Liverpool ante Peñarol con el que quedó primero en el Torneo Clausura. El entrenador resaltó el trabajo del equipo y destacó lo bien que defendió el equipo al Mathías Bernatene no sufrir remates al arco.

Comenzó destacando "los desdbobles por afuera" de donde vino el gol. Además contó estar "muy satisfecho", pero más "por la forma que jugó Liverpool".

"Lo importante es que el equipo fue solido y yo no me acuerdo una atajada de Mathías (Bernatene) en todo el partido. No me gusta hablar de superioridad , lo que sí digo es que por supuesto que la victoria contra un gran equipo como Peñarol es para estar muy satisfecho", continuó expresando el DT.

Fossati dijo que le "encantó lo que hizo Liverpool en muchos pasajes del partido", destacó el trabajo con la pelota, las muchas situaciones creadas y que pese al "infortunio" de la pelota en el palo, manifestó que "el equipo en ningún momento dudó, mantuvo siempre el balance, la solidez defensiva y después con pelota hizo un gran partido".

"Lo hicieron muy bien los muchachos es todo el mérito de ellos, nosotros tratamos de pasarles confianza, tranquilidad, éramos conscientes, que jugamos contra un gran equipo con grandes jugadores, contra un entrenador de gran experiencia y trayectoria. Pero los muchachos me mostraron ese carácter que a mi gustó. Lvienen mostrando hace muchos partidos, por ahí llama mas la atención porque es contra uno de los grandes", destacó.

El entrenador contó que Rubén Bentancourt no fue titular "porque vienen de una lesión que no pudo estar el partido pasado y llegó muy al límite", y contó que Renzo Machado, pese a venir también de una lesión, que le llevó mucho más tiempo, le daba más seguridad que "no iba a tener una recaída".

Respecto a la tarea del delantero dijo que "hizo muy buen trabajo, desgastó mucho a la defensa rival" y detalló que la entrada de Bentancourt "fresco fue para seguir teniendo peso ofensivo".

También habló del ingreso de Diego Zabala que fue "para tener mas tranquilidad con la poelota" y tener "desdoble, más que nada para controlar algo que se viene dando en los últimos partidos de Peñarol que termina con centros". "Reforzamos con Laquidain y Caye (Cayetano) por afuera y la posición de Milano que entró por un Garayalde que había sido muy golpeado", concluyó respecto a las variantes.

"A veces hasta que nos da vergüenza decir que defender bien es un mérito y yo creo que no, lo he resumido en esa frase hace mucho tiempo. Para mí el que juega bien es el que defiende bien y ataca bien. Esas son las dos cosas básicas del fútbol desde que se creo, mucho mas contra delanteros como los que tenía en frente, la solidez defensiva fue fundamental", reflexionó.

Por último explicó que el equipo tiene "la filosofía de no mirar demasiado si vamos primeros, segundos, es partido a partido". "Estos tres puntos también son muy importantes para la Tabla Anual, salimos de un rival muy difícil y ahora enfrentamos a otro tan difícil como este (Nacional), dijo para cerrar.