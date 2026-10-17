Así están la Tabla Anual, Clausura y Descenso de la Liga AUF 2026 tras el empate entre Cerro y Cerro Largo

Está en marcha la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 y con ella se juegan puntos muy importantes para los distintos objetivos de cada equipo. Muchos de ellos apuntan alto y se ilusionan con los títulos, hay otros que pelean por meterse en un certamen internacional, mientras que algunos luchan por quedarse en Primera División.

El inicio de la jornada se dio en la noche del viernes con el partido entre Cerro y Cerro Largo que se sentenció en el minuto 99. Es que Juan Cruz Guasone adelantó al Villero jugando como local en el Tróccoli, mientras que Andrés Córdoba lo igualó en el final para el Arachán.

Así sigue la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Sábado 17

Progreso vs. Juventud

Hora: 10:00.

Estadio: Parque Paladino.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Andrés Nievas y Mauricio Hernández.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Yimmy Álvarez.

Racing vs. Wanderers

Hora: 13:00.

Estadio: Parque Roberto.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Agustín Berisso y Amador De Prado.

Cuarto árbitro: Lucas Andrade.

VAR: Leodán González.

Boston River vs. Defensor Sporting

Hora: 16:00.

Estadio: Campeones Olímpicos.

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Christian Ferreyra.

Domingo 18

Albion vs. Montevideo City Torque

Hora: 10:00.

Estadio: Franzini.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Federico Río.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Danubio vs. Central Español

Hora: 15:00.

Estadio: María Mincheff de Lazaroff.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Nicolás Tarán y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Andrés Cunha.

Liverpool vs. Peñarol

Hora: 18:30.

Estadio: Parque Viera.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Carlos Barreiro y Federico Piccardo.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Diego Dunajec.

Lunes 19

Nacional vs. Deportivo Maldonado

Hora: 20:00.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Mathías Muniz y Pablo Llarena.

Cuarto árbitro: Augusto Olmos.

VAR: Jonathan Fuentes.