Cerro 0-0 Cerro Largo en vivo por el Torneo Clausura: en el Tróccoli hay puntos que duelen en juego

Se abre la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 y lo hace en el Estadio Luis Tróccoli porque se miden Cerro y Cerro Largo (19:00) en un partido que tiene puntos muy importantes en juego pensando en la permanencia en Primera División de cara a la próxima temporada.

El albiceleste tiene varias bajas por suspensión: Damián Suárez y Emiliano Sosa no están por haber sido expulsados en el último encuentro, mientras que Brahian Alemán y Jairo Amaro llegaron a la quinta amarilla y tampoco son de la partida.

En la tabla de Descenso, solo un punto los separa ya que Cerro Largo tiene 82 puntos y Cerro 81 estando ambos al borde de la zona roja.

Cerro: Yonatan Irrazábal; Pablo Nongoy, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez; Alejo Macelli, Agustín Miranda; Rodrigo Mederos, Leonardo Pais, Cristian Barros; Emiliano Rodríguez. DT: Alejandro Cappuccio.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Alexis Piegas, Axel Prado, Santiago Franca; Sebastián Assis, Santiago Marcel, Bruno Hernández; Gustavo Viera, Elías de León, Brian Lozano. DT: Bruno Silva.

Amarilla: Rodrigo Mederos (C).

Hora: 19:00.

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Antonio García.