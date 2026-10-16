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El País Ovación Fútbol

Cerro 0-0 Cerro Largo en vivo por el Torneo Clausura: en el Tróccoli hay puntos que duelen en juego

El Villero recibe al Arachán abren la fecha 11 en un duelo que tiene puntos vitales en juego pensando en la actual temporada, pero también en la que viene.

El País
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16/10/2026, 18:51
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Leonardo Pais y Alejo Macelli festejan la victoria de Cerro ante Danubio por el Clausura.
Leonardo Pais y Alejo Macelli festejan la victoria de Cerro ante Danubio por el Clausura.
Foto: CA Cerro

Se abre la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 y lo hace en el Estadio Luis Tróccoli porque se miden Cerro y Cerro Largo (19:00) en un partido que tiene puntos muy importantes en juego pensando en la permanencia en Primera División de cara a la próxima temporada.

El albiceleste tiene varias bajas por suspensión: Damián Suárez y Emiliano Sosa no están por haber sido expulsados en el último encuentro, mientras que Brahian Alemán y Jairo Amaro llegaron a la quinta amarilla y tampoco son de la partida.

En la tabla de Descenso, solo un punto los separa ya que Cerro Largo tiene 82 puntos y Cerro 81 estando ambos al borde de la zona roja.

Cerro: Yonatan Irrazábal; Pablo Nongoy, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez; Alejo Macelli, Agustín Miranda; Rodrigo Mederos, Leonardo Pais, Cristian Barros; Emiliano Rodríguez. DT: Alejandro Cappuccio.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Alexis Piegas, Axel Prado, Santiago Franca; Sebastián Assis, Santiago Marcel, Bruno Hernández; Gustavo Viera, Elías de León, Brian Lozano. DT: Bruno Silva.

Amarilla: Rodrigo Mederos (C).

Hora: 19:00.
Estadio: Luis Tróccoli.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Marcos Rosamen.
Cuarto árbitro: Andrés Martínez.
VAR: Antonio García.

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