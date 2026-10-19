Insultos por doquier al plantel de Peñarol y enfrentamientos con la Policía de hinchas tras finalizar el partido

Una vez consumada la derrota de Peñarol contra Liverpool, la salida del plantel aurinegro del Parque Viera no fue fácil. Centenares de hinchas carboneros se acercaron atrás de la cabecera Jorge Barrios para gritar en contra del plantel y del técnico Diego Aguirre. Incluso hubo cánticos contra los propios jugadores.

Antes de que algún protagonista saliera del estadio, y ya con todos los hinchas afuera (la Policía dispuso que salieran primeros los visitantes) fanáticos de Peñarol tiraron proyectiles contra los efectivos de la Guardia Republicana. Los policías buscaron dispersar la situación con el lanzamiento de gas pimienta y hubo un efectivo que lanzó balas de goma pese al grito de un hincha de que no lo hiciera ya que estaba con su hijo pequeño. Después de unos minutos en los que volaron varios proyectiles, como piedras, botellas y petacas de vidrio, finalmente la mayoría de los fanáticos se alejaron del lugar.

Eso permitió que el plantel aurinegro empezara a salir bajo el grito de algunos hinchas que aún permanecían en el lugar. Aguirre y Jesús Trindade (que fue expulsado en el partido) fueron los que más recibieron críticas subidas de tono por parte de los hinchas, también durante el partido.

En el duelo, se pudo ver que este domingo se ausentó la barra brava de Peñarol (no estuvieron los tradicionales bombos en la cabecera) y que Peñarol llevó menos hinchas de los esperados al estadio de Wanderers, a tal punto de que el presidente José Luis Palma decidió este domingo por la mañana bajar el precio de las localidades cuando ya el negriazul había hecho las gestiones para habilitar la segunda bandeja de la tribuna visitante Obdulio Varela.

Clima caliente en las afueras del Viera en la salida del bus de Peñarol, lo que llevó a que no hablara ningún protagonista con los medios.



Hinchas se acercaron a insultar, la Policía dispersó y lanzó gas pimienta. Algunos fanáticos respondieron tirando proyectiles. @ovacionuy pic.twitter.com/Any2NVI1lI — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) October 18, 2026

Además, ya con el partido terminado, hubo hinchas de Peñarol que estaban en la tribuna Barrios que cuando estaban saliendo tiraron todo tipo de proyectiles a los hinchas de Liverpool que no podían salir y que todavía estaban festejando en la tribuna Tito Borjas, la principal. No hubo que lamentar heridos por esta situación, pese al tamaño de los proyectiles lanzados.