Peñarol jugó otra vez sin bombos: el conflicto entre la barra y los dirigentes que repercute en la tribuna

Hubo una imagen que se repitió en la noche del domingo en el Parque Viera, pero más allá de lo que pasó adentro de la cancha. Aparte de la pálida versión futbolística que Peñarol viene mostrando en los últimos partidos, se notó una ausencia importante que forma parte del paisaje habitual en la tribuna: los bombos, las trompetas y el sonido que suele acompañar al equipo durante los 90 minutos.

Por tercer partido consecutivo con hinchas de Peñarol, la percusión volvió a quedar afuera de la popular en medio del conflicto que enfrenta a la barra con los dirigentes del club. Y así, entre el murmullo de la gente y los cánticos que sobrevivieron sin la banda sonora de siempre, se hizo visible una tensión que trasciende lo que sucede en la cancha.

El origen del conflicto fueron los incidentes en el último clásico que se jugó en el Campeón del Siglo, que terminó con enfrentamientos entre un sector de la parcialidad aurinegra y la Policía. Y derivó en una fuerte sanción para el club: 150 UR de multa, cuatro cierres de cancha y quita de un punto en el campeonato.

Fue entonces cuando contrataron a Gustavo de los Santos como nuevo responsable de seguridad. La primera tarea que tuvo el ex Comisario General de la Policía -“con experiencia en conflictos complejos y soluciones integrales” en diferentes centros penitenciarios del INR, según lo presentaron- fue investigar y elaborar un informe de seguridad para sugerir posibles medidas “orientadas a fortalecer la prevención, mejorar los controles, modernizar los recursos disponibles y consolidar una política de seguridad integral”, señaló un comunicado oficial.

Entre las medidas inminentes está el “fortalecimiento de los controles de acceso”, que consiste en “mejorar los mecanismos de ingreso”, y el “refuerzo de la protección perimetral” del estadio, que pretende “dificultar los ingresos no autorizados”.

La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Según denunciaron en su momento desde la oposición y también admitió públicamente el presidente Ignacio Ruglio, un grupo de la barra recibía entradas y otro tipo de “concesiones”, porque también es gente que dedica horas de su vida a Peñarol y a la fiesta en las tribunas. Pero debido a lo perjudicado que salió el club a raíz de aquellos incidentes, fuentes del oficialismo trasmitieron a Ovación que todo eso es un derecho perdido por lo que resta de esta temporada.

Por otra parte, desde la oposición señalan que ese tema lo maneja directamente el presidente con la barra y “no informa de nada”. Lo que saben es que “se les restringió la entrega de entradas y ahí nació el conflicto”.

Inmediatamente después del clásico el Carbonero jugó frente a Atenas en Maldonado, pero por Copa Uruguay y previo a conocerse el fallo de la Comisión Disciplinaria, con ambas hinchadas, bombos y todo el color. Después se jugaron nueve partidos y los hinchas aurinegros pudieron ir solamente a tres.

Fueron tres de local por el Clausura correspondientes al fallo (queda uno por cumplir: fecha 13 con Wanderers), dos de visitante ante Danubio (Clausura y Copa Uruguay) que por disposición del Comité Ejecutivo de la AUF no pudo ir gente de Peñarol, y otro con Cerro en el Tróccoli a puertas cerradas para visitantes por sugerencia de Interior.

Contra City Torque, Racing y Liverpool sí pudieron acudir hinchas carboneros, pero no estuvo la percusión. Faltó la “barra brava”.