El Consejo Directivo de Peñarol "reconfirmó a Diego Aguirre" y oficializó las elecciones para el 12 de diciembre

El Consejo Directivo de Peñarol que se llevó a cabo en la noche del martes en el Palacio Peñarol tuvo dos temas más que relevantes arriba de la mesa: el momento deportivo del club y también las próximas elecciones que debían oficializar la fecha de realización.

El primer dato a resaltar es que se confirmó que los socios del Carbonero elegirán a su nuevo presidente el próximo 12 de diciembre ya que por unanimidad se resolvió que esa sea la fecha, con la particularidad de que se darán tras la finalización de la Liga AUF Uruguaya.

Se entendió que llevarlas a cabo el fin de semana anterior —5 o 6 de diciembre cuando se define la temporada— no era una fecha adecuada cuando el Carbonero apunta a estar en ella y hasta el momento lo está consiguiendo por ser el líder de la Tabla Anual que lo depositaría directamente en la final.

Ignacio Ruglio, actual presidente de la institución, se expresó en una rueda de prensa sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones y afirmó: "Vamos a esperar unos días, desandar el problema deportivo que tenemos, que Diego (Aguirre) sienta el respaldo. Hasta el 25 o 28 de noviembre puedo presentar lista, pero lo voy a resolver antes".

El momento deportivo y la situación de Diego Aguirre

"Se reconfirmó a Diego Aguirre en el puesto", fue lo expresó Evaristo González a la salida del Consejo Directivo. "Ya estaba la mayoría de los que estaban a favor para tratar de mantener la protección de lo que pasa en Los Aromos y estar todos juntos. Se decidió en Directiva que es donde corresponde, pero cuando se toma una decisión por mayoría, solo queda estar todos alineados, apoyar y ganar el campeonato", agregó.

"Había que tratarlo por la responsabilidad que tiene, venimos jugando mal estos seis partidos, hay un partido muy duro como el de Liverpool y era reponsabilidad hablar y decidir por mayoría. Hay una decepción de lo que ha pasado en estos últimos días, pero se mantiene la diferencia en la Anual y nos haría estar en la definición", agregó.

Por su parte, Ruglio agregó: "La idea es que Diego corrija los errores con autocrítica pero estamos convencidos de que Diego sea el que se vaya campeón de Peñarol y para eso hay que arroparlo bien. Es un tema de Consejo Directivo, pero no hubo votación. Hubo un debate y nos felicitamos como Consejo Directivo por tenerlo".

"Los que lo queremos arropar no le podemos decir que está todo bien, no le podemos no marcar lo que vemos todo, pero no quiere decir que Aguirre se tenga que ir. Todas esas cosas se tienen que corregir con Aguirre y si alguno tenía una percepción diferente, lo planteó de forma sana y con altura", sentenció.