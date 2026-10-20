Carlos Lazzarino sigue arriba en encuesta electoral de Peñarol, pero se acortó la brecha con Ruglio y Damiani

Varios candidatos a presidente de Peñarol tienen sus propios sondeos internos de intención de voto, pero el medio partidario Padre y Decano difundió una nueva actualización de su encuesta pública de cara a las elecciones aurinegras de diciembre de 2026, con algunos cambios en las preferencias de los participantes.

De acuerdo con los resultados ponderados publicados este martes 20 de octubre, Carlos Lazzarino encabeza la intención de voto con el 29,9%, mientras que Juan Pedro Damiani e Ignacio Ruglio comparten el segundo lugar, ambos con el 19,8%. La diferencia entre los tres principales aspirantes se redujo respecto a los primeros datos difundidos por el medio.

Detrás de ellos aparece Evaristo González, con el 6,2%, seguido por Santiago Sánchez, que reúne el 6%. Más atrás se ubican Edgardo Lasalvia, con el 2,9%; Freddy García, con el 1,9%; y Pablo Schiavi, con el 0,7%.

En cuanto a las opciones restantes, el 10,7% de los participantes se declaró indeciso, el 0,5% manifestó que votaría en blanco y el 1,7% indicó que anularía su voto.

Elecciones en Peñarol. Foto: Gianni Schiaffarino.

La encuesta, disponible en el sitio web de Padre y Decano, permite votar sin ingresar el número de socio ni proporcionar otros datos personales. El medio explicó que la iniciativa busca recoger la opinión de los hinchas a través de internet y las redes sociales. Sin embargo, los resultados no son oficiales ni necesariamente representativos del padrón social de Peñarol, ya que no se verifica la condición de socio de quienes participan.

Las elecciones en Peñarol se celebrarán en diciembre de 2026. Este martes, el Consejo Directivo aurinegro votará si la jornada electoral tendrá lugar el sábado 5 o el sábado 12 de ese mes. Para entonces, se estima que la Liga AUF Uruguaya 2026 ya habrá concluido.

No obstante, tal como manejó Ovación días atrás, la fecha que corre con mayor ventaja es el 12 de diciembre, que casualmente coincide con el cumpleaños del actual presidente Ruglio. Por Estatuto, las elecciones en Peñarol deben desarrollarse entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre, y no pueden ser un domingo por los problemas logísticos que ocasiona la feria de Tristán Narvaja en las inmediaciones del Palacio Peñarol.

Entre todos los sábados disponibles, que son cuatro, el sábado 12 de diciembre es el que cae mejor a entender del Consejo Directivo. Se confirmará en las próximas horas.