Sorpresa en encuesta electoral de Peñarol: Lazzarino encabeza la intención de voto sobre Ruglio y Damiani

Varios candidatos a presidente de Peñarol tienen sus propios sondeos internos de intención de voto, pero días atrás el medio partidario Padre y Decano lanzó su propia encuesta para tener cifras públicas y lo más representativas posibles, y este domingo compartió los primeros resultados que dejaron alguna sorpresa.

Las elecciones en Peñarol se celebrarán en diciembre de 2026: este martes el Consejo Directivo aurinegro votará si será el sábado 5 o sábado 12 del último mes del año. Para entonces se estima que la Liga AUF Uruguaya 2026 ya haya concluido.

Con 1.704 respuestas analizadas, Carlos Lazzarino lidera la intención de voto con el 38,6%, seguido por Juan Pedro Damiani (17,1%) e Ignacio Ruglio (15,4%). Sin embargo, las preferencias varían según la edad de los socios, de acuerdo con los datos difundidos.

Carlos Lazzarino, candidato a presidente de Peñarol en 2026. Foto: Santiago Vanoli

La encuesta, disponible en el sitio web de Padre y Decano, permite votar sin ingresar el número de socio ni proporcionar otros datos personales. El medio explicó que se trata de una iniciativa para recoger la opinión de los hinchas a través de internet y las redes sociales, aunque los resultados no son oficiales ni necesariamente representativos del padrón social de Peñarol, al no contar con información que permita verificar la condición de socio de cada participante.

Además, la votación permanecerá abierta hasta el próximo domingo 18 de octubre, por lo que los porcentajes publicados son parciales y pueden variar.

En el desglose general, detrás de Lazzarino, Damiani y Ruglio aparecen Santiago Sánchez con el 5,8%, Evaristo González con el 4,8%, Edgardo Lasalvia con el 3,1%, Freddy García con el 1,9% y Pablo Schiavi con el 0,5%. A su vez, el 10,9% de los participantes se declaró indeciso, mientras que el 0,6% votaría en blanco y el 1,4% anularía su voto.

Encuesta de Padre y Decano sobre elecciones en Peñarol 2026.

Cómo cambia la intención de voto según la edad

Uno de los aspectos que muestran los primeros resultados es la diferencia en las preferencias electorales según la franja etaria. Lazzarino es el candidato más votado entre los participantes de hasta 44 años, mientras que Ruglio lidera entre quienes tienen de 45 a 59 años y Damiani lo hace entre los mayores de 60.

El perfil de quienes respondieron también permite observar que el 39,6% tiene entre 30 y 44 años, el 32,7% se encuentra en la franja de 18 a 29, el 16,8% tiene entre 45 y 59 y el 10,9% tiene 60 años o más.

Encuesta de Padre y Decano sobre elecciones en Peñarol 2026.

En cuanto a la antigüedad como socio, la mitad de los participantes (50,6%) declaró tener entre 10 y 19 años de afiliación. Otro 23% afirmó ser socio desde hace 30 años o más, el 16,6% tiene menos de una década de antigüedad y el 9,8% lleva entre 20 y 29 años.

Ruglio encabeza la lista de candidatos que "nunca votarían"

La encuesta también consultó a los participantes a quién nunca votarían en las elecciones aurinegras. En esa categoría, Ignacio Ruglio aparece como el candidato con mayor rechazo, con el 39,2%, seguido por Juan Pedro Damiani, con el 28,5%, y Freddy García, con el 17,1%.

Los resultados permiten observar tanto las preferencias como los niveles de rechazo que despiertan algunos de los aspirantes a la presidencia de Peñarol. No obstante, al tratarse de una votación abierta por internet, sin verificación del padrón social, los datos deben interpretarse como una aproximación a las opiniones de quienes participaron y no como una proyección concluyente del resultado electoral.

Encuesta de Padre y Decano sobre elecciones en Peñarol 2026.

La encuesta continuará abierta hasta el domingo 18 de octubre en el sitio web de Padre y Decano.