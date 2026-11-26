"Mire doctor, esto no corresponde, no es un policía". Según declaró este jueves la entonces directora de Tesorería del Ministerio del Interior, María Elena Navarro, esa fue la advertencia que le hizo al director general de Secretaría, Charles Carrera, en diciembre de 2012. Relató que esta escena ocurrió cuando Carrera se acercó a pedirle que entregara $ 20.000 mensuales en tickets de alimentación para Víctor Hernández.

Ante la insistencia del jerarca —quien le habría dicho que igualmente le daría la orden porque el hombre había sido herido de gravedad "en un procedimiento policial"—, Navarro exigió que cada autorización llegara por escrito bajo su responsabilidad. Casi dos años después, una auditoría interna ordenada por el propio Carrera en julio de 2014 observó esos pagos, pero las entregas continuaron.

El testimonio abrió la sexta audiencia del juicio oral contra el exsenador frenteamplista, acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno, representada por Sandra Fleitas, Romina Cabrera, Verónica García y Valeria Bovio (de la Unidad de Litigación), por fraude y utilización indebida de información privilegiada. El juez es Alejandro Asteggiante, de Crimen Organizado. Los defensores de Carrera son Juan Manuel González Rossi, Lucía Fernández y Eduardo Decia.

Navarro, quien dirigió Tesorería entre setiembre de 2011 y febrero de 2015, relató que la auditora sugirió que los tickets se utilizaran exclusivamente para los fines previstos en las canastas navideñas. En octubre de 2014, Navarro elevó por memorando el informe y las recomendaciones de seguridad directamente a Carrera, pero aseguró que nunca recibió respuesta y que las órdenes mensuales de $ 20.000 siguieron llegando con su firma, salteando el paso habitual por Contaduría.

En el contraexamen de la defensa, la extesorera reconoció que el procedimiento estuvo documentado de principio a fin. Cada orden llevaba la firma de Carrera y su cargo, y cada entrega contaba con un recibo firmado por Hernández, su madre o su hermano que se archivaba en Tesorería. "De ninguna manera" le dijeron que se estuviera comprando el silencio de la víctima, ni le pidieron ocultar o guardar de forma especial los papeles.

También matizó la discusión sobre el remanente de tickets sobrantes, aunque ante Fiscalía sostuvo que "no corresponde dar una información que es delicada" porque "no es de público conocimiento".

Charles Carrera. Foto: Archivo El País.

Un exsubdirector admitió que firmó una orden y justificó el uso de vales

Luego de Navarro declaró José Pedro Sesser, quien se desempeñó como subdirector general de Secretaría entre 2010 y 2025, bajo las gestiones de Carrera y de las administraciones

siguientes. Sesser confirmó que, de acuerdo con la normativa, a Hernández no le correspondía cobrar la partida de fin de año porque no era funcionario policial, y aseguró que nunca conoció otro caso similar para un civil.

Sin embargo, el exjerarca admitió que en una oportunidad —mientras reemplazaba a Carrera durante una licencia reglamentaria— autorizó personalmente la entrega mensual de $ 20.000 porque, al quedar a cargo del despacho, "no innova, simplemente sigue la misma línea" del titular.

Asimismo, relativizó que los tickets no pudieran destinarse a otros fines. Aseguró que en años anteriores, cuando se agotaba el rubro de viáticos del ministerio, se entregaron tickets de alimentación a escribanos, abogados y arquitectos que viajaban al interior, y sostuvo que el Ministerio de Economía no admitía la devolución de los vales sobrantes. Ante consultas de Fiscalía, reconoció que la existencia del remanente no se publicaba en páginas oficiales.

Exsenador Charles Carrera durante audiencia judicial. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El funcionario que llevó los sobres y el contador de Secretaría

El tercer testigo fue Luis Sayagués, policía administrativo de Dirección General desde 2011. Relató que en ocasiones redactaba e imprimía las notas de $ 20.000 para la firma de Carrera, que iban directo a Tesorería sin pasar por Contaduría, y que durante dos o tres años llevó los sobres una vez por mes —primero al Hospital de Clínicas y luego al Hospital Policial—, recogiendo la firma de Hernández, su hermano o su madre.

Sayagués contó que se enteró del trasfondo por "rumores de pasillo" y que entendía que Carrera quería ayudar a "un hombre en situación precaria ante una eventual responsabilidad del Estado". En el contraexamen descartó que fuera un trámite secreto y aseguró que nadie le pidió evitar dejar rastro.

Por último, el contador público Gustavo Leicht, de Contaduría de Secretaría, precisó que las canastas navideñas están reguladas por un Instructivo, que prevé un único pago anual en diciembre exclusivamente para funcionarios. Confirmó que los pagos mensuales a Hernández no pasaban por contabilidad —algo que calificó como inusual— y que el remanente no figura en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) ni se publicaba.

Sin embargo, ante la defensa dudó sobre si la palabra "reservado" definía ese saldo, aunque ante una pregunta final de Fiscalía ratificó que, si el director general de Secretaría se lo solicitaba por teléfono, le proporcionaba el dato.