Avanzan las audiencias en el juicio contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera, acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno por fraude y utilización indebida de información privilegiada. Los testigos declaran ahora ante el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante.

El equipo fiscal, representado por Sandra Fleitas, Romina Cabrera, Verónica García y Valeria Bovio (de la Unidad de Litigación), lo acusa de ordenar que Víctor Hernández (un civil) permaneciera internado más de tres años en el Hospital Policial y que la familia recibiera $ 20.000 mensuales en tickets de alimentación. Por su parte, la defensa pidió la absolución.

En noviembre de 2012, Víctor cenaba en su casa en La Paloma cuando escuchó disparos. Eran cerca de las doce de la noche. Salió y, al girar para volver a entrar, lo alcanzó una bala. En la casa de enfrente, donde un subcomisario festejaba su cumpleaños, apagaron las luces y cerraron los postigos, declaró. Nadie cruzó a auxiliarlo. La investigación penal terminó sin que se determinara quién disparó.

El periodista Agustín Carballo explicó en En Clave País las cinco claves del caso y plantea tres posibles escenarios para el final del juicio.