Uruguay tendrá esta noche una nueva cita con la historia, al recibir a una Canadá que pese a estar clasificada, llega a Montevideo con un plantel poderoso, con jugadores que intentarán mostrarle a Nate Mitchell que quieren su lugar en el Mundial, dentro de una selección con amplio abanico de estrellas para elegir.

Gerardo Jauri definió a Ovación al rival como uno “muy duro”. El DT de la selección detalló que enfrenta a un “biotipo diferente, porque la talla de sus jugadores internos es muy importante”.

“Tenemos que tomar ciertos recaudos, tratar de buscar nuestra mejor versión para ser competitivos e ir a partidos cerrados para poder pelear ese punto”, expresó respecto a cómo cuidarse de las virtudes de Canadá.

Jauri resaltó que Uruguay “defensivamente debe ser un equipo muy duro” y si bien reconoció el poderío que tiene su rival en la pintura, también destacó “tres bases muy picantes”, con los que conjugan. “Confío que vamos a hacer un juego inteligente. A veces cuando perdés en algunas cosas tenés ventajas en otras, tenemos que ser muy atléticos, con mucha dinámica en nuestros grandes, correr la cancha, cortinar y caer. Diferentes acciones que nos permitan también que esos jugadores tan grandes de talla no nos cierren la pintura, sacarlos un poco a defender afuera”, explicó respecto a los recaudos y cómo se pueden vulnerar los internos canadienses.

El entrenador hizo hincapié en no “desdibujarse como equipo”, porque el rival “te lo hace pagar en el tanteador rápidamente”.

Jauri comparó el nivel de dificultad de esta Canadá con el Bahamas del Preolímpico, Brasil y Estados Unidos en la AmeriCup y la selección de Argentina que visitó el Antel Arena, pero explicó que lo que cambia “es la talla” y mostró ilusión porque su equipo ha ido evolucionando.

La expectativa es llegar a pisar las 9.000 personas, para lo que será el último partido de la selección como local en la ruta a Qatar 2027. Arbitrarán Daniel García (Venezuela), Carlos Vélez (Colombia) y Nicolas Zivieri (Brasil)

Hora y dónde ver Uruguay vs. Canadá por las Clasificatorias

El partido entre Uruguay y Canadá se jugará a las 19:10 horas y será transmitido a través de DSports y DGO, al igual que por los cables que tienen dicha señal. También se podrá ver a través de DAZN pagando la suscripción de Basketball TV.

Qué necesita Uruguay para clasificar

Uruguay necesita los dos triunfos de la ventana para abrochar su boleto a Qatar 2027 el domingo, sin importar los resultados. Pase lo que pase en esta doble fecha, la Celeste podrá clasificar a fines de febrero si vence de visitante a Bahamas por 10 puntos o más. Si los centroamericanos pierden al menos uno de los partidos ante Argentina, a los de Jauri les basta con una diferencia simple.

El historial entre Uruguay y Canadá

Uruguay lleva apenas seis triunfos en el historial ante Canadá en 28 enfrentamientos, y apenas uno en los últimos 14.

La última victoria Celeste se dio en el Premundial de 2009 disputado en Puerto Rico. Aquella tarde, un doble-doble de Esteban Batista —que anotó 18 puntos y bajó 12 rebotes— lideró el triunfo Charrúa, pero la caída ante República Dominicana días después le impidió meterse a Turquía 2010.

Será la cuarta vez que Canadá juegue en Montevideo ante Uruguay. En 1997 se llevó el boleto al Mundial de Grecia de 1998 y ganó ante los Charrúas por 63-56, mientras que en 1988 se repartieron triunfos. La Celeste se quedó con la victoria por 79-68 en la primera fase, pero perdió el boleto a los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, al caer en el partido por el tercer puesto ante los norteamericanos por 87-80.