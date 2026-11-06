Puerto Rico reveló la lista de convocados para el duelo ante Uruguay por las Clasificatorias al Mundial 2027

Puerto Rico dio a conocer la lista de convocados para sus duelos por la ventana de noviembre por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, donde se medirá ante la selección uruguaya. El elenco boricua tiene tres bajas importantes: Enrique Freeman, Phillip Wheeler y Tai Odiase.

Puerto Rico llega prácticamente sin margen de error a las últimas cuatro fechas para intentar estirar a 11 sus participaciones en Copas del Mundo de forma consecutiva. Los Boricuas saben que para llegar con chances a la ventana de febrero de 2027 deben vencer a Panamá en el 26 de noviembre en la Ciudad de Panamá y a la Celeste en Bayamón, el 29.

En la reserva de 24 jugadores había puesto a Freeman, Wheeler y Odiase. Aunque finalmente ninguno de los tres quedó en la nómina de 12 para medirse ante el combinado que dirige técnicamente Gerardo Jauri.

No son las únicas, ya que Puerto Rico supo que no iba a contar con dos de sus mejores exponentes para esta ventana por las Clasificatorias al Mundial 2027 como son Jose Alvarado y Ethan Thompson, quienes juegan en la NBA. Ambos no integraron la lista de 24 preseleccionados por el elenco boriuca.

Quedaron afuera los que juegan en la Liga Uruguaya de Básquetbol

De los 24 preseleccionados por parte de Puerto Rico había dos jugadores que defienden la camiseta de dos equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Ángel Matías de Hebraica Macabi y Alexander Kappos de Peñarol. Ambos quedaron afuera de la lista final para los duelos ante Panamá y la selección uruguaya.

Asimismo, quedó afuera de la nómina final Devon Collier, quien actualmente se encuentra en Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y que tuvo un pasaje por Nacional.

Los 12 convocados de Panamá

A continuación, la lista de 12 convocados de Panamá para los duelos de la ventana de noviembre por las Clasificatorias al Mundial de Qatar en 2027: André Curbelo (Panteras de Aguascalientes, México), Javier Ezquerra (Vaqueros de Bayamón), Jezreel De Jesús (Plateros de Fresnillo, México), Alfonso Plummer (Shandong Heroes, China), Stevie Thompson (Iowa Wolves, Estados Unidos), RJ Meléndez (Verona, Italia), Isaiah Piñeiro (Cangrejeros de Santurce), Rafael Pinzón (El Calor de Cancún, México), Daniel Rivera (Gigantes de Carolina), Christian Negron (Panteras de Aguascalientes, México), Ismael Romero (Mets de Guaynabo), George Conditt IV (Leyma Basquet Coruña, España).

Los 12 🇵🇷



Jueves, 26 de noviembre @ Panamá🇵🇦



Domingo, 29 de noviembre 🆚️ Uruguay 🇺🇾 en Bayamón pic.twitter.com/VwfbxBt2kS — 12magnificos (@12magnificos) November 6, 2026

Los partidos de Uruguay

Joaquín Rodríguez enfrentando a Bahamas por las Clasificatorias. Foto: Estefanía Leal.

La selección uruguaya de básquetbol ultima detalles para lo que será el partido que tendrá ante su par de Canadá por las clasificatorias al Mundial 2027 en Doha, Qatar. Dicho encuentro se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre en el Antel Arena, a partir de la hora 19:10.

Tres días más tarde la Celeste viajará rumbo a Bayamón para medirse con Puerto Rico en su anhelo de poder soñar con acceder al Mundial de básquetbol después de 40 años.