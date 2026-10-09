Venta de entradas para Uruguay vs. Canadá por las clasificatorias al Mundial: cuánto salen y dónde adquirirlas

La selección uruguaya de básquetbol comienza a ultimar detalles para lo que será el partido que tendrá ante su par de Canadá por las clasificatorias al Mundial 2027 en Doha, Qatar. En ese sentido, la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) dio a conocer los precios y cómo adquirir las entradas para los hinchas que quieran alentar a la Celeste frente al combinado norteamericano.

La FUBB, en un posteo que subió a sus redes sociales, indicó los precios para el duelo que se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre en el Antel Arena, a partir de la hora 19:10, por una nueva ventana de las clasificatorias al Mundial de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA).

🩵 ¡𝗧𝗘𝗡𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥!



🎟️ A la venta las entradas para el partido ante Canadá en el @antelarena.

📌 Obtené la tuya acá: https://t.co/IK6JCH6ziL #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/oqzQbGtx7m — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) October 9, 2026

Los precios son los siguientes: en el nivel 3 (Azul) los Codos y Cabeceras cuestan 600 pesos, mientras que la Central salen 800, en el nivel 1 (verde) la Cabecera sale $1000, los Codos $1200, Central Alta $1400 y Central $1750, en el nivel 0 Laterales salen $2250 y Central $2900.

Las entradas para ir a ver al elenco que conduce técnicamente Gerardo Jauri se podrán adquirir por medio de la página web del Antel Arena.

La posibilidad de Uruguay de engrosar su puntaje

Luciano Parodi ante George Conditt IV. Foto: Ignacio Sánchez.

Canadá llegará a Montevideo sin varias de sus figuras. Sus cuatro mejores exponentes en puntos promedio, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander, Ryan Nembhard y Dillon Brooks no estarán disponibles al seguir en NBA, al igual que el sexto en el rubro, Nickeil Alexander-Walker. Marcus Carr, el quinto, que juega el 24 en Belgrado por Euroliga, tampoco debería llegar.

Recién el séptimo, Kyle Wiltjer (promedia 13,4 puntos), podrá estar en el Antel Arena. El jugador está en Umana Reyer Venezia de Italia, equipo que no tiene licencia de Euroliga y que es el único que estuvo presente en los ocho partidos de la selección de la Hoja de Maple. También podrá estar Trae Bell-Haynes (11,4) que juega en Zaragoza, completando probablemente un equipo proveniente de Europa.

A las bajas se agrega que con la temporada de la NCAA ya comenzada, Canadá tampoco podrá contar con jóvenes promesas.

Lo cierto es que Canadá, sea cual sea su situación se ha tomado con seriedad las Clasificatorias, perdiendo solo tres partidos de 32 bajo este formato, todos como visitante.

Puerto Rico llegará a la ventana de noviembre contra las cuerdas, sin margen de error. Uruguay lo enfrentará el 29 de novimbre en San Juan, territorio donde la Celeste nunca pudo triunfar de visitante en siete partidos.

Si bien Uruguay tendrá que llegar a Puerto Rico luego de un largo traslado desde Montevideo, sí tendrá ventajas en cuanto al plantel, por el inicio de la NBA y la Euroliga que se superponen con las Clasificatorias.