Uruguay busca engrosar su puntaje en noviembre: con qué potencial pueden ir a jugar los rivales

Canadá es la incógnita más grande en la próxima ventana. Uruguay la enfrentará el 26 de noviembre, donde si bien estará muy lejos de su mayor potencial, podrá llegar con un equipo poderoso.

Sus cuatro mejores exponentes en puntos promedio, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander, Ryan Nembhard y Dillon Brooks no estarán disponibles al seguir en NBA, al igual que el sexto en el rubro, Nickeil Alexander-Walker. Marcus Carr, el quinto, que juega el 24 en Belgrado por Euroliga, tampoco debería llegar.

Recién el séptimo, Kyle Wiltjer (promedia 13,4 puntos), podrá estar en el Antel Arena. El jugador está en Umana Reyer Venezia de Italia, equipo que no tiene licencia de Euroliga y que es el único que estuvo presente en los ocho partidos de la selección de la Hoja de Maple. También podrá estar Trae Bell-Haynes (11,4) que juega en Zaragoza, completando probablemente un equipo proveniente de Europa.

Kyle Wiltjer, jugador de la selección de Canadá. Foto: FIBA.

A las bajas se agrega que con la temporada de la NCAA ya comenzada, Canadá tampoco podrá contar con jóvenes promesas.

Pero aún así el panorama no es sencillo, yendo a casos anteriores, en 2019 los norteamericanos clasificaron a China en la quinta ventana y en la última aplastaron a Chile y Venezuela, de local.

Para el Mundial 2023 también obtuvieron su boleto en la quinta doble fecha, para la última igual trajeron jugadores de Europa, perdiendo ante Argentina en Mar del Plata y derrotando a Venezuela en Caracas.

Lo cierto es que Canadá, sea cual sea su situación se ha tomado con seriedad las Clasificatorias, perdiendo solo tres partidos de 32 bajo este formato, todos como visitante.

Puerto Rico llegará a la ventana de noviembre contra las cuerdas, sin margen de error. Uruguay lo enfrentará el 29 en San Juan, territorio donde la Celeste nunca pudo triunfar de visitante en siete partidos.

Luciano Parodi ante George Conditt IV. Foto: Ignacio Sánchez.

Es altamente probable que los Boricuas lleguen con chances a dicha ventana, deberán ganarle de visita a Panamá, y luego tendrán un vuelo corto hacia la Isla del Encanto donde buscarán estirar su esperanza ante la Celeste.

Si bien Uruguay tendrá que llegar a Puerto Rico luego de un largo traslado desde Montevideo, sí tendrá ventajas en cuanto al plantel, por el inicio de la NBA y la Euroliga que se superponen con las Clasificatorias.

Por ello los Boricuas no contarán con Jose Alvarado, que al seguir en la mejor liga del mundo no estará disponible.

Habrá que ver la situación de Ethan Thompson, que fue transferido al Partizan de Serbia, que jugará el 26 en Dubai y el 4 de diciembre en Bologna.

Sacando ambos casos, Carlos González podrá tener todo su potencial.

