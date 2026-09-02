Uruguay seguirá su ruta al Mundial en noviembre por ganar aire para una final en febrero ante Bahamas
La Celeste sabe que ganándole al equipo centroamericano por 10 puntos estará matemáticamente en Qatar 2027, pero si cosecha un triunfo antes, dicha diferencia no será necesaria.
Uruguay dio un paso grande hacia el Mundial 2027. Derrotó el lunes a Puerto Rico en un partido que podía dejarlo sin margen de error y con la necesidad de ir a robar puntos de visitante, en el norte del continente donde la selección nunca pudo ganar en segunda ronda, en los seis partidos que jugó bajo este formato de clasificación que se instauró en 2019.
Hoy la matemática indica que si la Celeste le gana por 10 a Bahamas en febrero de 2027 estará matemáticamente clasificada (por el sistema de desempate olímpico), pero en noviembre la selección de Gerardo Jauri buscará al menos un triunfo para llegar a Nassau sin la necesidad de ganar con diferencia.
Sin embargo, en caso de que Uruguay caiga frente a Canadá —ya clasificado— en el Antel Arena y ante Puerto Rico en San Juan —donde la Celeste cayó en sus siete visitas— una mano de Argentina podría darle la clasificación ante un triunfo por cualquier margen en Bahamas.
La fecha que viene marca un vital partido en suelo argentino, donde la Albiceleste —necesitada de sumar— recibe a los bahameños. Si además la Celeste logra dar el batacazo ante una selección canadiense que apenas lleva tres derrotas en 32 partidos bajo este formato de clasificación, podrá llegar al 29 de noviembre con la chance de abrochar su boleto a Qatar 2027, en caso de derrotar a Puerto Rico.
Si bien es improbable que Bahamas pierda en su visita a la Ciudad de Panamá, quedará sin margen de error en este escenario sabiendo que además tendrán la visita de Argentina en la última fecha, que puede llegar a dicho partido jugándose su boleto al Mundial.
La mirada parece centrada solo en el Grupo F. El triunfo de México ante Brasil pareció acabar con las chances celestes de pelear por ser mejor cuarto con un triunfo, a no ser que la Canarinha solo sume una victoria en sus últimos cuatro partidos, con un difícil fixture, teniendo solo un juego accesible.
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