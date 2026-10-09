La guía de la Liga Uruguaya de Básquetbol: candidatos, dónde ver, entradas, clásicos y el nuevo código de penas

La naranja volverá a picar recién el lunes 19, cuando dé comienzo la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Por un proceso de trabajo y calidad de su plantel, Peñarol parte como el claro candidato a defender la corona.

El aurinegro que ya había ganado con holgura la última temporada, sumó a su base a un quinto jugador de selección uruguaya, el joven Lucas Rodríguez, por lo que en la previa es difícil encontrar un equipo que se acerque a ese potencial.

Pero la interrogante será cómo salga de una competencia exigente como la Basketball Champions League Americas, en la que si llega al Final Four —sabiendo que parte como un candidato— tendrá cinco exigentes ventanas que pueden desgastar el equipo previo a los playoffs.

Nacional parece ser el principal opositor del Carbonero en la defensa del título. El equipo que inicia la LUB ante Aguada, conformó un equipo físico, que se va a construir desde su presión en toda la cancha y alto ritmo, como su entrenador Álvaro Ponce pregona.

Pero Aguada podría estar cerca de esa línea. Si su tripleta extranjera —con Jamil Wilson y Davaunta Thomas probados en el medio— le da el salto de calidad, será un rival de temer. Claramente bajó su calidad de fichas nacionales, pero mantuvo a su pilar más importante: Santiago Vidal.

Si los candidatos confirman durante la temporada y avanzan a semifinales, la lucha por el cuarto puesto será furiosa. Defensor Sporting es uno de los llamados a estar en esa lucha, con un fuerte plantel de nacionales, donde destacan tres jugadores con capacidad de generar como Juan Santiso, Bernardo Barrera, Mateo Giano; y el pivot de la selección Mateo Bianchi.

Pero en principio parece partir atrás de Biguá en cuanto a innominadas. El Pato apostó por jugadores que conocen la Liga y han rendido. La vuelta de Donald Sims ilusiona a Villa Biarritz, que también dio un salto de calidad en nacionales. Theo Metzger, el retorno de Federico Pereiras y sobre todo el arribo de Mathías Calfani, que si vuelve al nivel anterior a las lesiones es una ficha desnivelante. Además apeló a un entrenador extranjero como Léo Costa.

Donald Sims, figura en Biguá. Foto: Archivo El País.

Nunca hay que descartar al Malvín de Pablo López, que apostó por un brasileño con raíces uruguayos como Fernando Salsamendi, que aspira a darle el salto de calidad a un equipo siempre peligroso.

Por la quita de puntos que sufrió en los playoffs en el torneo donde obtuvo el ascenso, Larrañaga parte como el principal candidato a bajar, junto con Atenas, que conformó un plantel de jugadores no habituales en la divisional. Goes, Urunday Universitario y Unión Atlética deberán cuidarse si alguno de los dos sorprenden.

Venta de entradas de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Las entradas, al igual que temporadas anteriores se adquirirán a través de Tickantel. La Liga Uruguaya de Básquetbol no tendrá un precio oficial, queda a elección del club local, pero estos tendrán un tope para los precios visitantes, que no podrán exceder los $500. La idea es que los menores de 11 años ingresen gratis.

Dónde ver la Liga Uruguaya de Básquetbol

La Liga Uruguaya de Básquetbol tendrá dos televisados por fecha. Estos podrán verse a través de VTV, canal que se encuentra en la red de cables del interior y Montecable. También está disponible por Antel TV, activando el plan premium, que está disponible para los paquetes de Internet hógar superiores a los $1650.

Básquet Pass emite todo el torneo a un precio de $499 al mes para ver el contenido en vivo y de $599 para tener los partidos on demand.

El nuevo Código Disciplinario Deportivo

La Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) impulsó un nuevo Código Disciplinario Deportivo con la intención de que los torneos se definan en la cancha. El básquetbol en el último tiempo se vio afectado por múltiples quitas de puntos grandes, incluso algunas por hechos de menor gravedad, como por lanzar un encendedor o un hielo a la cancha. Se mantendrían las sanciones de puntos por agresión y riña, pero bajarían las penas, sobre todo las mínimas. Por agresión se reducirían de dos a uno (manteniendo el máximo de seis). Las riñas entre hinchadas verían reducida su sanción de un rango de dos a ocho unidades, a uno entre uno y seis. Además las agresiones que no lleguen a calificar como riña entre hinchadas, reducirían su pena de un rango de dos a seis puntos, a uno entre una y cuatro unidades. Esto se votará el miércoles tras irse a cuarto intermedio el pasado lunes.

Dos equipos arrancan con puntaje negativo

Luego de la polémica quita de tres puntos que sufrió Larrañaga, al ser agredida su delegación en los playoffs de ascenso ante Colón, el Milrrayitas iniciará la LUB último.

Aguada comenzará el torneo con dos puntos menos, luego de recibir múltiples denuncias la noche que clasificó a la final ante Nacional, que terminó con incidentes.

Los clásicos para agendar

La LUB tendrá dos clásicos en la primera mitad del calendario. El primero en jugarse enfrentará a Peñarol y Nacional en el Palacio, correspondiente a la fecha 4. En la siguiente habrá otro plato fuerte, cuando Aguada se mida ante Goes. Al igual que la temporada pasada, el último será Malvín y Unión Atlética que quedó fijado para la fecha 10.

Los jugadores que arrancan en sanidad

Varios equipos comenzarán la temporada con bajas. Desgarros afectaron en pretemporada a fichas importantes de equipos animadores. Biguá comenzará con Dennis McKinney (que subió con Trouville) en lugar de Tanksley Efianayi, Malvín no tendrá a su figura, Fernando Salsamendi, y Peñarol sufrió la baja de Santiago Calimares.