Los 12 equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol completaron a sus fichas mayores: así quedaron los planteles

Tras el arribo de Federico Ambrosoni a Atenas y que Juan Madrigal aterrizara en el país para firmar con Malvín, la Liga Uruguaya de Básquetbol completó a sus fichas mayores, quedando los 12 equipos prontos para partir hacia la pelea por el título de campeón que defiende Peñarol.

El Carbonero llega como firme candidato a repetir la corona, cinco jugadores de selección, la base con la que festejó el campeonato la temporada pasada y la ilusión por ser protagonista además en la Basketball Champions League Americas.

Fórmula conocida. Nacional va por ser el principal contendiente. Con el estilo Ponce como bandera, el equipo de La Blanqueada apostó por un equipo físico e intenso, para construir desde un alto ritmo y con extranjeros de calidad que le lleven el hilo en el cinco contra cinco.

Cuando Aguada parecía bajar el perfil, la renovación de Santiago Vidal y un fuerte trío de extranjeros lo ponen como un equipo que se ilusiona con llegar a su cuarta final consecutiva. Parte un escalón abajo de Peñarol y Nacional, pero con material como para pelear.

Pueden sorprender. La lucha entre los “terrenales” parece tener dos equipos que pican en punta. Defensor Sporting viene de ser semifinalista, sostuvo fichas importantes y dio un salto en nacionales, tras la llegada de tres jugadores con capacidad para generar: Bernardo Barrera, Mateo Giano y Juan Santiso. La interrogante pasa por los extranjeros.

Biguá en cambio trajo foráneos probados en el país. La vuelta de Donald Sims despierta ilusión en Villa Biarritz, junto con Mathías Calfani, que en buen estado físico es un nombre desnivelante para el medio. Habrá que ver cómo se recuperó de las lesiones y la inactividad. Además apeló a un entrenador brasileño, Léo Costa, que viene de exitosas temporadas en Minas Tênis.

La lucha por quedarse tiene a dos equipos que tendrán que remar de atrás para quedarse. Larrañaga aspira a ser intenso, tiene buenos jugadores y el sello de Guzmán Álvarez, pero la quita de tres puntos que sufrió en los playoffs donde obtuvo el ascenso lo comprometen.

En cuanto a conformación Atenas es otro firme candidato. Fue por nombres que no son habituales en la divisional, pero si se hace fuerte de local puede entreverarse entre equipos como Goes, Unión Atlética y Urunday, que lucharán por entrar a playoffs.

Aguada

El subcampeón de la temporada pasada bajó la calidad de sus fichas nacionales, pero se presenta como animador con un gran trío de extranjeros y Santiago Vidal como eje.

Mayores: Agustín Da Costa, Álex López, Joaquín Rodríguez, Santiago Vidal, Agustín Zuvich.

Innominados: Davaunta Thomas (Estados Unidos), Demetrius Treadwell (Estados Unidos), Jamil Wilson (Estados Unidos).

Sub 23: Matías Espinosa, Manuel Fernández, Facundo Morales.

DT: Germán Cortizas.

Atenas

Las Alas Negras retornan a primera con un plantel de jugadores de la casa. Busca reemplazo temporal de Shaquil Bender que está en Chile. Será uno de los equipos que luche por mantener la categoría.

Mayores: Federico Ambrosoni, Rogelio De León, Luciano Planells, Mateo Pose, Rafael Previatti.

Innominados: Shaquil Bender (Estados Unidos), Jadin Penigar (Estados Unidos), Emanual Shepherd (Canadá).

Sub 23: Jerónimo Galeano, Eduardo Superi.

DT: Mauricio Rodríguez.

Biguá

El Pato afronta doble competencia como uno de los equipos que puede darle pelea a los candidatos, con la apuesta por un DT brasileño, y las vueltas de Mathías Calfani y Donald Sims.

Mayores: Hernán Álvarez, Mathías Calfani, Theo Metzger, Sebastián Ottonello, Federico Pereiras.

Innominados: Josh Cunningham (Estados Unidos), Tanksley Efianayi (Estados Unidos), Donald Sims (Estados Unidos).

Sub 23: Álvaro Payovich, Thiago Rodríguez.

DT: Léo Costa.

Defensor Sporting

Manteniendo una base y con una mayor apuesta en sus fichas nacionales, el Fusionado busca volver a ser animador del torneo, sabiendo que tiene Liga Sudamericana temprano en el calendario.

Mayores: Bernardo Barrera, Mateo Bianchi, Mateo Giano, Juan Santiso, Federico Soto.

Innominados: Nick Davis (Estados Unidos), Mustapha Heron (Estados Unidos), Danjel Purifoy (Estados Unidos).

Sub 23: Maximiliano Antúnez, Brahian Gómez.

DT: Gonzalo Brea.

Goes

El Misionero viene de conseguir el objetivo de salvarse del descenso y esta temporada apunta a competir un poco más arriba, con una interesante propuesta de fichas nacionales.

Mayores: Emiliano Bonet, Xavier Cousté, Juan Ignacio Ducasse, Manuel Mayora, Agustín Méndez.

Innominados: Ja’Heim Hudson (Estados Unidos), Donte Ingram (Estados Unidos), Tyrell Johnson (Estados Unidos).

Sub 23: Lucas Bennett, Ignacio Dos Santos.

DT: Marcelo Signorelli.

Hebraica Macabi

Luego de una sorpresiva fase regular la temporada pasada, el Macabeo va por pelear por repetir un buen año, con un optimista rendimiento en la pretemporada.

Mayores: Nicolás Catalá, Santiago Fernández, Federico Haller, Martín Trelles, Manuel Romero.

Innominados: Jalen Canty (Estados Unidos), Ángel Matías (Puerto Rico), Juan Miguel Suero (República Dominicana).

Sub 23: Stefan Casanova, Matías Khoury, Lautaro Viatri.

DT: Leonardo Zylbersztein.

Larrañaga

El Milrayitas arranca la Liga Uruguaya con una dura quita de tres puntos, por lo que tendrá una complicada lucha por el descenso. Aspira a un equipo largo e intenso.

Mayores: Mauricio Arregui, Gustavo Barrera, Nicolás Bessio, Joaquín Osimani, Fernando Verrone.

Innominados: Victor Andrade (Cabo Verde), Carlos Buemo (Argentina), Darry Moore (Estados Unidos).

Sub 23: Guillermo Jones, Martín Rodríguez, Felipe Suárez.

DT: Guzmán Álvarez

Malvín

La Playa descubrió a Fernando Salsamendi, brasileño de raíces uruguayas que será su termómetro para saber en qué lugar puede terminar en la temporada.

Mayores: Manuel Oyenard, Fernando Salsamendi, Marcel Souberbielle, Kiril Wachsmann, Salvador Zanotta.

Innominados: Ivan Aska (Islas Vírgenes), Supreme Hannah (Estados Unidos), Juan Madrigal (Colombia).

Sub 23: Camilo Abracinskas, Franco Brun, Nahuel Rodríguez.

DT: Pablo López.

Nacional

El Bolso busca ser el principal contendiente a la defensa del título de Peñarol. Temprano jugará la Liga Sudamericana y un clásico que puede marcar su futuro en el torneo.

Mayores: Gianfranco Espíndola, Pablo Gómez, Patricio Prieto, Gastón Semiglia, Ignacio Xavier.

Innominados: Luismal Ferreiras (República Dominicana), Andrew Goudelock (Estados Unidos) y Nick King (Estados Unidos).

Sub 23: Thomas Araújo, Luis Imas, Ignacio Stoll.

DT: Álvaro Ponce.

Peñarol

El campeón repite su base y suma el talento del joven de selección Lucas Rodríguez. El Carbonero tiene material para ilusionarse con la doble competencia.

Mayores: Santiago Calimares, Nicola Pomoli, Martín Rojas, Emiliano Serres, Santiago Vescovi.

Innominados: Skyler Hogan (Estados Unidos), Alexander Kappos (Puerto Rico), Christopher Perry (Estados Unidos).

Sub 23: Conrado Heilmann, Nicolás Lema, Lucas Rodríguez.

DT: Leandro García Morales.

Unión Atlética

La UA modificó su estructura que tan buenos resultados le dio en la última temporada. Apela a un equipo que se construya desde la intensidad defensiva, con un entrenador que pregona dicho ese estilo.

Mayores: Rodrigo Brause, Mateo Mac Mullen, Manuel Saavedra, Guillermo Souza, Mauro Zubiaurre.

Innominados: Danny Pipen (Estados Unidos), Brett Reed (Estados Unidos) y Marcus Thomas (Estados Unidos).

Sub 23: Agustín Irastorza.

DT: Gonzalo Fernández.

Urunday Universitario

El equipo que volverá a ser entrenado por el español José Ángel Samaniego, viene de ser la sorpresa de la Liga y busca repetir la faena con un buen plantel.

Mayores: Nahuel Amichetti, Agustín Gentile, Santiago Massa, Octavio Medina, Mateo Sarni.

Innominados: Kadeem Allen (Estados Unidos), Arinze Chido, (Estados Unidos), AJ Pacher (Estados Unidos).

Sub 23: Matías Benítez, Bruno Curadossi, Agustín Möller.

DT: Nicolás Mazzarino.