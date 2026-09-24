La Liga Uruguaya de Básquetbol sorteó su fixture y tendrá un estelar Nacional vs. Aguada en la primera fecha

En el Antel Arena se lanzó la temporada 2026-27 de la Liga Uruguaya de Básquetbol que comenzará el 12 de octubre, mientras que las finales iniciarán el 12 de mayo.

El campeonato llevará el nombre de Milton Scaron, medallista olímpico con la selección de Uruguay recientemente fallecido. El trofeo llevará el nombre de Raúl Ebers Mera que estuvo presente para descubrir el nuevo trofeo.

El torneo tendrá el mismo formato que el año pasado, con un Clasificatorio que se jugará a dos ruedas, que clasificará a los seis primeros a la Liguilla, mientras que los seis últimos jugarán el Reclasificatorio. Los equipos que se metan en la parte alta asegurarán su lugar en los playoffs y jugarán por definir su lugar en una fase a dos ruedas. Los de la parte baja jugarán por los últimos dos lugares a la postemporada y los dos últimos jugarán la Liga de Ascenso 2028.

Los capitanes determinaron la suerte de los equipos. La primera fecha tendrá un estelar Nacional y Aguada, además de Defensor Sporting ante Goes, Malvín vs. Atenas, Biguá frente a Hebraica Macabi, Peñarol debutará de visitante ante Urunday Universitario y Larrañaga va contra Unión Atlética.

El clásico entre Peñarol y Nacional se jugará en la fecha 4 en el Palacio, Aguada y Goes en la quinta y Malvín vs. Unión Atlética en la 10.

El fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 26/27.

Una de las novedades que marcó el lanzamiento fue que Héctor Assir, presidente de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) anunció que cambiará el Código de Penas en busca de que los torneos "se definan en la cancha".

El lanzamiento tuvo tiempo para homenajear a Miguel Bakschi, expresidente de Hebraica Macabi recientemente fallecido. Además

Vivian García, Alejandro Sánchez Varela y Julio Dutra fueron reconocidos como la mejor terna de árbitros del campeonato.

Peñarol arrasó con los premios individuales, Leandro García Morales fue galardonado como mejor entrenador del torneo, Santiago Vescovi fue el MVP. Además se reconoció a Federico Bavosi, que se retiró tras terminar la temporada como campeón y recibió un premio por su trayectoria.