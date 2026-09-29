Liga Uruguaya de Básquetbol: las nuevas reglas que se implementarán en el torneo y ya se usan en la DTA

FIBA implementó cambios importantes en su reglamento, que ya se aplican en DTA y que se utilizarán también en la Liga Uruguaya de Básquetbol que comenzará el 12 de octubre.

Lo que antes se conocía como falta antideportiva ahora se divide en dos categorías: la disruptiva y la flagrante.

Ambas mantienen la sanción de dos tiros y pelota. La disruptiva no suma para que un jugador sea descalificado, pero, la flagrante sí.

La primera se pita cuando las faltas son de tenor táctico, como las que evitan una situación de 1x0 o las que paran una transición con un corte de atrás sin intención de jugar la pelota.

La novedad es que se agregan las faltas para detener el reloj en los finales de partido o cuartos, por lo que ahora para que un equipo mande al rival a la línea tiene que ser con intención de jugar la pelota.

Para señalizar esta infracción el árbitro levanta el puño como si fuese a pitar una falta común y luego baja su brazo y marca un número dos con sus dedos.

En cambio las flagrantes son las que tienen un mayor tenor de violencia. Mantienen estas la señalización de la falta antideportiva.

Las técnicas también se dividen en dos, de categoría 1 y 2.

Las primeras cuentan para la descalificación, que son las de carácter disciplinario. Las protestas, provocaciones al rival, simulaciones o balanceo excesivo de los codos sin contacto entrarán en este tenor de falta.

Las que no cuentan para la descalificación son las de categoría 2, que son las que retrasan el juego, como cuando el atacante toca la pelota después de una conversión de su equipo, retrasar deliberadamente un saque rápido, colgarse excesivamente del aro o tapar ilegalmente un último libre.

Estas cambian la señalización, el árbitro levantará su palma abierta y luego balanceará su brazo dos veces lateralmente.

Este cambio se implementa para evitar descalificaciones de jugadores por infracciones menores. Ahora un jugador debe dejar la cancha con dos faltas flagrantes, dos técnicas de categoría 1, o por una de cada una.

Además se implementan cambios en las faltas de tiro para evitar que los jugadores intenten forzar ir a la línea.

La falta tiene que ser en pista delantera, excepto en finales de cuartos. Se aclara además que las acciones de tiro comenzarán cuando el jugador esté levantando los hombros o la pelota y finalizará cuando los dos pies del lanzador estén apoyados en el piso. Además para que se pite falta de tiros el jugador debe estar de frente al aro.

Además se agregaron dos acciones revisables en el Instant Replay System (IRS). Si la pelota salió de la mano del sacador cuando se pita una falta de saque en los últimos dos minutos o un goal tending luego de sancionarse una infracción.