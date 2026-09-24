Sayago vs. Trouville por la Liga de Ascenso de básquetbol: el de Pocitos va por el último cupo a la LUB 2026-27

Trouville visita el Roberto Moro en busca de llevarse el triunfo que le dé el rápido retorno a la Liga Uruguaya de Básquetbol, luego de perderse su primera edición del torneo esta temporada, desde que se juega en 2003.

El de Pocitos viene de conseguir un contundente triunfo como local, pero con la incertidumbre de que cuando le tocó enfrentar a Sayago en Camino Ariel y la vía fue vapuleado por un equipo que va por estirar la serie.

En la temporada Trouville se quedó con la mayoría de los cruces, con cuatro victorias en cinco enfrentamientos.

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