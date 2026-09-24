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Sayago vs. Trouville por la Liga de Ascenso de básquetbol: el de Pocitos va por el último cupo a la LUB 2026-27

El equipo de Chucarro llega al Roberto Moro liderando la serie por 2-1 al ganar con contundencia el juego 3, pero siendo superado cuando visitó Caminio Ariel y la vía.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
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Adyel Borges defendido por Nahuel Rodríguez en la tercera semifinal de la Liga de Ascenso entre Sayago y Trouville
Adyel Borges defendido por Nahuel Rodríguez en la tercera semifinal de la Liga de Ascenso entre Sayago y Trouville.
Foto: Ignacio Sánchez.

Trouville visita el Roberto Moro en busca de llevarse el triunfo que le dé el rápido retorno a la Liga Uruguaya de Básquetbol, luego de perderse su primera edición del torneo esta temporada, desde que se juega en 2003.

El de Pocitos viene de conseguir un contundente triunfo como local, pero con la incertidumbre de que cuando le tocó enfrentar a Sayago en Camino Ariel y la vía fue vapuleado por un equipo que va por estirar la serie.

En la temporada Trouville se quedó con la mayoría de los cruces, con cuatro victorias en cinco enfrentamientos.

Liga de Ascenso de básquetbol: Trouville venció a Sayago y quedó a un triunfo de lograr el principal objetivo

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Minuto de silencio por Alberto Arenas

Previo al juego se realiza un minuto de silencio por Alberto Arenas, fallecido en la madrugada de ayer

Alberto Arenas en su último partido como árbitro entre Welcome y Bohemios en 2017
Alberto Arenas en su último partido como árbitro entre Welcome y Bohemios en 2017.
Foto: Archivo El País.

Trouville y sus cinco para buscar el ascenso

Nicolás Díaz alineará de arranque a Nahuel Rodríguez, Martín Trelles, Michael Henry, Dennis McKinney y Rodrigo Brause.

Michael Henry en el juego 3 de los cuartos de final de la Liga de Ascenso entre Trouville y Larre Borges
Michael Henry en el juego 3 de los cuartos de final de la Liga de Ascenso entre Trouville y Larre Borges.
Foto: @LDA_uy.

Los cinco de Sayago para estirar la serie

Gustavo Reig decide comenzar con Santiago Wohlwend, Adyel Borges, Nicolás Lema, Agustín Gentile y Josh Ferguson.

Santiago Wohlwend, de Sayago
Santiago Wohlwend, de Sayago.
Foto: LDA_uy.

Bienvenidos al Live Blog de Sayago vs. Trouville

El rojo de Pocitos busca el ascenso esta noche al visitar el Roberto Moro donde fue ampliamente superado en el juego 2 de la serie.

El de la vía intentará llevar la definición del último ascenso a un quinto y definitivo partido.

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