Sayago vs. Trouville por la Liga de Ascenso de básquetbol: el de Pocitos va por el último cupo a la LUB 2026-27

Trouville visita el Roberto Moro en busca de llevarse el triunfo que le dé el rápido retorno a la Liga Uruguaya de Básquetbol, luego de perderse su primera edición del torneo esta temporada, desde que se juega en 2003.
El de Pocitos viene de conseguir un contundente triunfo como local, pero con la incertidumbre de que cuando le tocó enfrentar a Sayago en Camino Ariel y la vía fue vapuleado por un equipo que va por estirar la serie.
En la temporada Trouville se quedó con la mayoría de los cruces, con cuatro victorias en cinco enfrentamientos.
Trouville ajusta y corre
Poniéndose duro atrás y con puntos de contraataque el de la calle Chucarro abre cinco de ventaja.
Arranca con triples
Con un par de bombazos por lado, el partido encuentra sus primeras anotaciones.
Minuto de silencio por Alberto Arenas
Previo al juego se realiza un minuto de silencio por Alberto Arenas, fallecido en la madrugada de ayer
Trouville y sus cinco para buscar el ascenso
Nicolás Díaz alineará de arranque a Nahuel Rodríguez, Martín Trelles, Michael Henry, Dennis McKinney y Rodrigo Brause.
Los cinco de Sayago para estirar la serie
Gustavo Reig decide comenzar con Santiago Wohlwend, Adyel Borges, Nicolás Lema, Agustín Gentile y Josh Ferguson.
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El rojo de Pocitos busca el ascenso esta noche al visitar el Roberto Moro donde fue ampliamente superado en el juego 2 de la serie.
El de la vía intentará llevar la definición del último ascenso a un quinto y definitivo partido.