Liga de Ascenso de básquetbol: Trouville venció a Sayago y quedó a un triunfo de lograr el principal objetivo

Cumplió con lo debía. Trouville se impuso de forma contundente por 81-64 ante Sayago y de esta manera dejó encaminado el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Es cierto que si quiere hacerlo en el próximo punto tendrá que ganarlo como visitante, pero los dirigidos por Nicolás Díaz dieron otra prueba de autoridad.

El 27-15 con el que finalizó el primer cuarto fue una prueba de ello ya que no dejó ni ilusionarse a los de Ariel y la vía que solo pudieron sacar dos puntos de ventaja como máxima en una noche donde el local llegó a tener 22.

El 24-21 del segundo chico mostró un repunte visitante, pero también la eficacia local de no ceder la diferencia que se iba a acrecentar aún más en el segundo tiempo con un parcial de 21-16. El 12-9 de Sayago en los últimos 10 minutos solamente maquilló una victoria de Trouville se que cimentó en sus extranjeros.

Michael Henry finalizó la jornada con 26 puntos y ochos rebotes y fue bien secundado por Dennis Mckinney con 12 puntos, los mismos que Nahuel Rodríguez que además selló un doble-doble al aportar 10 rebotes.

El cuarto punto será el jueves desde las 20:15 con Sayago de local y Trouville buscando el ansiado retorno a la máxima categoría.

Olmpia buscará esta noche concretar su regreso a la Liga

Luego de ganar 100-68 el primer partido jugando como local y 69-68 como visitante, Olimpia quedó a 40 minutos de volver a la Liga Uruguaya de Básquetbol y esta noche podría concretarlo en caso de que vuelva a vencer a Verdirrojo que sabe que no tiene más opciones que ganar para seguir con chances.