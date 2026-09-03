Aline García será la primera jueza uruguaya en arbitrar un Mundial de Básquetbol, que se disputará en Alemania

Aline García rompió una importante barrera en el arbitraje femenino uruguayo. La jueza internacional que suele representar al país en las principales competiciones continentales en la rama femenina ahora dará un salto y estará presente en el Mundial Femenino de Básquetbol que comenzará este viernes en Alemania.

Precisamente García tendrá su debut en uno de los dos partidos que abre la competición a las 6:30 (11:30 hora local). Estará en el de Australia —tercera en el último Mundial— y Puerto Rico en el Max-Schmeling-Halle de Berlín, junto a Carlos Peralta —ecuatoriano que hizo partidos de Liga Uruguaya de Básquetbol— y la polaca Paulina Gajdosz.

La jueza viene en franco ascenso a nivel internacional, el año pasado había impartido justicia en una semifinal pesada de AmeriCup femenina entre Estados Unidos y Canadá. Además viene de hacer la semifinal entre Venezuela y Colombia del último Sudamericano Femenino.

Olivia Miles en el partido entre Estados Unidos y Canadá por la AmeriCup Femenina, de fondo la jueza uruguaya Aline García. Foto: FIBA.

Aline será la única representante sudamericana en el Mundial, que tendrá dos árbitros masculinos de dicho continente, sumándose el brasileño Alan dos Santos, al ya mencionado Peralta.

El torneo se jugará entre el 4 y 13 de setiembre, tendrá cuatro grupos de cuatro equipos donde los primeros clasifican a cuartos de final, mientras que segundos y terceros deberán pasar por un play-in. Estados Unidos defiende la corona e irá en esta edición por el pentacampeonato, logro que solo ostenta la Unión Soviética entre 1959 y 1975.

El torneo que tuvo su primera edición en 1953 tuvo solo a cuatro campeones diferentes. A los 11 de las norteamericanas, se le suman los seis de la Unión Soviética, mientras que Brasil y Australia ostentan una estrella cada uno.

Estados Unidos vuelve a partir como favorito con un plantel completo de jugadoras de la WNBA, mientras que Francia —que viene de ser plata en los Juegos Olímpicos— parece ser su principal contendiente, con siete basquetbolistas de la mejor liga del mundo.