LDA: Larre Borges y Montevideo avanzan playoffs; Albatros y Colón quedaron un partido de descender

Larre Borges y Montevideo se quedaron con los últimos dos cupos a playoffs de la Liga de Ascenso. Los equipos provenientes del Reclasificatorio se quedaron con los duelos de play-in, el de La Unión sorprendió a Tabaré, mientras que el del Mercado despachó a Urupan.

El martes tuvo doble jornada en cancha de Trouville, donde cuatro equipos se jugaron seguir en carrera. El gran baracazo lo dio el cuadriculado, que dejó eliminado a un equipo que aspiraba a competir por los ascensos en base a un buen plantel y un juego que ilusionó en distintos pasajes del campeonato.

Los dirigidos por Joel Pose sacaron adelante el partido en el segundo tiempo, el cual lo ganaron por 49-30, para terminar venciendo por 78-63. Tuvieron en su defensa su principal argumento, produjeron 19 pérdidas de su rival (10 de ellas por recuperos), las castigaron con 19 puntos y además de contraataque sumaron 20 unidades. La figura fue Juan Andrés Galletto que saltando de la banca anotó 25 tantos, tomó ocho rebotes y robó tres pelotas.

En el juego de fondo tuvo paridad, pero Montevideo se impuso ante Urupan 82-79. Ambos protagonizaron un juego de bajos porcentajes, con muchos rebotes en aro contrario y una gran cantidad de puntos de segunda oportunidad (26 a 18 para el rojo). Más allá de que el del Mercado parecía encaminarlo por las 24 unidades de Xavier Cousté y lo que aportó del banco Tomás de León, casi lo pierde en el final. El pandense, que había anotado solo 11 puntos en el tercero, lo remontó en el último, en base a triples se puso varias veces a tiro y pudo pasar en la última pelota, pero Facundo Izarrualde dejó una bandeja que pudo ser la clasificación para los de Agustín Esteve.

La jornada también tuvo acción por el descenso. Colón, que estuvo último todo el año, combatió pero no pudo contra Olivol Mundial, quien ganó por 83-76. El de San Martín y Fomento parecía tener argumentos para quedarse con el juego cuando permitió apenas 11 unidades en el tercer cuarto, pero se quedó sin nafta. Jamal Cannady Jr. fue figura en la remontada, anotó 27 puntos y fue clave junto a Thomas Araújo. Quien defenderá a Nacional en la Liga Uruguaya de Básquetbol convirtió 20 unidades.

La otra serie también trajo paridad. Marne venció a Albatros 81-77, en un partido que dominó en base a su 13/32 en triples y el aporte de Guillermo Jones de la banca, pero que terminó sufriendo al final. El Ave, que llegó a estar 16 abajo en el último cuarto lo trajo por los triples de Nicolás García, que tuvo incluso uno para empatar y salió. Del otro lado Joaquín Núñez lo resolvió con libres.

Recordar que si Colón y Albatros pierden el próximo partido perderán la categoría, mientras que los ganadores de las series disputarán el tercer descenso.