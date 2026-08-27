La LDA definió su cuadro de playoffs rumbo a los dos ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28

La fase regular de la Liga de Ascenso confirmó a todas sus posiciones rumbo a los playoffs por los dos ascensos en disputa. Olimpia se aseguró el primer lugar e irá por el camino contrario al otro gran candidato, Trouville.

La última fecha se definió en su mayoría con resultados amplios. Las Alas Rojas no pasaron demasiados problemas para derrotar a Tabaré por 85-62. El equipo Olimpista que dependía de sí mismo para ganar la fase regular logró sacar más de 20 puntos de ventaja en el primer tiempo y lo sostuvo con un goleo repartido, con cuatro jugadores anotando arriba del doble dígito y agregando 28 puntos desde la banca. Por su parte, el Indio que tuvo el debut de Brian García —que sumó apenas tres puntos— deberá pasar por el play-in al terminar en la séptima posición.

El que aseguró su boleto directo a los cuartos de final es Sayago, que aplastó sorpresivamente a Verdirrojo 80-53. El de la vía lo encaminó con un contundente 25-3 en el primer cuarto y supo sacar hasta 28 en el segundo. Josh Ferguson volvió a ser figura con 26 puntos y 11 rebotes. Además consiguió 38 puntos de la banca, con Santiago Calimares y Guillermo Curbelo como sus máximos exponentes.

El de la vía enfrentará a Stockolmo, que aseguró el tercer puesto tras la caída del cerrense, que jugará ante Lagomar, que ya sabía que era quinto.

El segundo será Trouville, que cayó frente a Urupan 85-73, rival al que podrá enfrentar en cuartos. El pandense tendrá que jugar antes el play-in ante Montevideo.

Cuadro de playoffs de la Liga de Ascenso.

Los cuartos de final se jugarán al mejor de tres partidos, siendo local-visitante-local el mejor ubicado, mientras que las semifinales serán al mejor de cinco, también en cancha de los clubes. Los finalistan obtendrán los ascensos y jugarán por el título a un solo juego.

Los play-in se jugarán el martes en cancha de Trouville. A las 19:00 horas Tabaré jugará ante Larre Borges y 21:30 se medirán Urupan y Montevideo.

Los play-out por los descensos comenzarán sus series al mejor de tres el martes a las 20:15 horas. Marne se cruzará con Albatros y Olivol Mundial con Colón. Los perdedores bajarán a la DTA 2027 y los ganadores jugarán una final por el tercer descenso.