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El País Ovación Basquetbol

La LDA definió su cuadro de playoffs rumbo a los dos ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28

Sayago se quedó con el último cupo directo a los cuartos de final, condenando a Tabaré al play-in. Además Olimpia se aseguró el primer puesto y evitará a Trouville hasta la final.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
27/08/2026, 04:03
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Martín Perdomo, jugador de Olimpia
Martín Perdomo, jugador de Olimpia.
Foto: @LDA_uy.

La fase regular de la Liga de Ascenso confirmó a todas sus posiciones rumbo a los playoffs por los dos ascensos en disputa. Olimpia se aseguró el primer lugar e irá por el camino contrario al otro gran candidato, Trouville.

Se define la LDA: las distintas combinaciones para los cuadros de playoffs en la última fecha

La última fecha se definió en su mayoría con resultados amplios. Las Alas Rojas no pasaron demasiados problemas para derrotar a Tabaré por 85-62. El equipo Olimpista que dependía de sí mismo para ganar la fase regular logró sacar más de 20 puntos de ventaja en el primer tiempo y lo sostuvo con un goleo repartido, con cuatro jugadores anotando arriba del doble dígito y agregando 28 puntos desde la banca. Por su parte, el Indio que tuvo el debut de Brian García —que sumó apenas tres puntos— deberá pasar por el play-in al terminar en la séptima posición.

El que aseguró su boleto directo a los cuartos de final es Sayago, que aplastó sorpresivamente a Verdirrojo 80-53. El de la vía lo encaminó con un contundente 25-3 en el primer cuarto y supo sacar hasta 28 en el segundo. Josh Ferguson volvió a ser figura con 26 puntos y 11 rebotes. Además consiguió 38 puntos de la banca, con Santiago Calimares y Guillermo Curbelo como sus máximos exponentes.

El de la vía enfrentará a Stockolmo, que aseguró el tercer puesto tras la caída del cerrense, que jugará ante Lagomar, que ya sabía que era quinto.

El segundo será Trouville, que cayó frente a Urupan 85-73, rival al que podrá enfrentar en cuartos. El pandense tendrá que jugar antes el play-in ante Montevideo.

Cuadro de playoffs de la Liga de Ascenso
Cuadro de playoffs de la Liga de Ascenso.

Los cuartos de final se jugarán al mejor de tres partidos, siendo local-visitante-local el mejor ubicado, mientras que las semifinales serán al mejor de cinco, también en cancha de los clubes. Los finalistan obtendrán los ascensos y jugarán por el título a un solo juego.

Los play-in se jugarán el martes en cancha de Trouville. A las 19:00 horas Tabaré jugará ante Larre Borges y 21:30 se medirán Urupan y Montevideo.

Los play-out por los descensos comenzarán sus series al mejor de tres el martes a las 20:15 horas. Marne se cruzará con Albatros y Olivol Mundial con Colón. Los perdedores bajarán a la DTA 2027 y los ganadores jugarán una final por el tercer descenso.

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