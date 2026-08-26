Se define la LDA: las distintas combinaciones para los cuadros de playoffs en la última fecha

La Liga de Ascenso comienza este miércoles la última fecha de la fase regular, donde solo Lagomar y Urupan tienen su posición confirmada. Además los grandes candidatos, Trouville y Olimpia irán por carriles separados.

La Liguilla tendrá tres encuentros a las 20:15 horas. Olimpia va por asegurar el primer lugar recibiendo a un Tabaré obligado para buscar la clasificación directa a playoffs. El Indio define dicho cupo ante Sayago que depende de sí mismo, pero tendrá que recibir a Verdirrojo, que va por el tercer lugar. Además Trouville buscará el primer lugar visitando en Pando a Urupan que ya sabe que jugará el play-in al terminar en el octavo lugar.

Además Montevideo y Larre Borges jugarán un mano a mano por el primer lugar del Reclasificatorio, ambos con el play-in asegurado. El del Mercado llega con 18 puntos de ventaja en el mano a mano.

El otro encuentro por la parte alta se jugará el viernes y puede ser un cruce anticipado de cuartos de final. Lagomar que ya sabe que terminará quinto, recibe a Stockolmo, que puede llegar a la Costa también ya sabiendo su posición, en caso de que Verdirrojo pierda el miércoles.

Recordar que los playoffs tendrán dos rutas hacia los ascensos, una que enfrenta al 1 vs. 8 y 4 vs. 5 en cuartos y a los ganadores en semifinales, mientras que la otra cruzará al 2 vs. 7 y 3 vs. 6. Los finalistas subirán a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28 y jugarán un partido por el título. Los cuartos de final serán al mejor de tres siendo local-visitante-local el mejor ubicado y las semis serán al mejor de cinco, también con ventaja de cancha para quien finalice por encima en la fase regular. Recordar que las posiciónes 7 y 8 salen de un play-in a un solo partido entre el séptimo de la Liguilla y segundo del Reclasificatorio; y octavo vs. primero respectivamente.

Por su parte el descenso ya tiene sus cruces confirmados. Olivol Mundial enfrentará a Colón y Marne va ante Albatros. Los perdedores descenderán a la DTA y los perdedores jugarán una serie más por el último descenso.

Las combinaciones de la última fecha una a una

Ganan Olimpia, Sayago y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Larre Borges (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación son irrelevantes los partidos de Urupan vs. Trouville y Lagomar vs. Stockolmo

Ganan Olimpia, Sayago y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Montevideo (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación son irrelevantes los partidos de Urupan vs. Trouville y Lagomar vs. Stockolmo

Ganan Olimpia, Verdirrojo, Lagomar y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Stockolmo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Larre Borges (7) y Verdirrojo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación es irrelevantes el partido de Urupan vs. Trouville

Ganan Olimpia, Verdirrojo, Lagomar y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Stockolmo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Montevideo (7) y Verdirrojo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación es irrelevantes el partido de Urupan vs. Trouville

Ganan Olimpia, Verdirrojo, Stockolmo y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Larre Borges (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación es irrelevantes el partido de Urupan vs. Trouville

Ganan Olimpia, Verdirrojo, Stockolmo y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Montevideo (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación es irrelevantes el partido de Urupan vs. Trouville

Ganan Sayago, Urupan y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Larre Borges (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación son irrelevantes los partidos de Olimpia vs. Tabaré y Lagomar vs. Stockolmo

Ganan Sayago, Urupan y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Montevideo (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación son irrelevantes los partidos de Olimpia vs. Tabaré y Lagomar vs. Stockolmo

Ganan Tabaré, Sayago, Trouville y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Larre Borges (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación es irrelevante el partido de Lagomar vs. Stockolmo

Ganan Tabaré, Sayago, Trouville y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Tabaré/Montevideo (7) y Stockolmo (3) vs. Sayago (6)

En esta combinación es irrelevante el partido de Lagomar vs. Stockolmo

Ganan Tabaré, Verdirrojo, Urupan, Lagomar y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Stockolmo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Sayago/Larre Borges (7) y Verdirrojo (3) vs. Tabaré (6)

Ganan Tabaré, Verdirrojo, Urupan, Lagomar y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Stockolmo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Sayago/Montevideo (7) y Verdirrojo (3) vs. Tabaré (6)

Ganan Tabaré, Verdirrojo, Urupan, Stockolmo y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Sayago/Larre Borges (7) y Stockolmo (3) vs. Tabaré (6)

Ganan Tabaré, Verdirrojo, Urupan, Stockolmo y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Olimpia (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Trouville (2) vs. Sayago/Montevideo (7) y Stockolmo (3) vs. Tabaré (6)

Ganan Tabaré, Verdirrojo, Trouville, Lagomar y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Trouville (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Stockolmo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Olimpia (2) vs. Sayago/Larre Borges (7) y Verdirrojo (3) vs. Tabaré (6)

Ganan Tabaré, Verdirrojo, Trouville, Lagomar y Larre Borges (por 19 puntos o más)

Ruta 1: Trouville (1) vs. Urupan/Larre Borges (8) y Stockolmo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Olimpia (2) vs. Sayago/Montevideo (7) y Verdirrojo (3) vs. Tabaré (6)

Ganan Tabaré, Verdirrojo, Trouville, Stockolmo y Montevideo (puede perder hasta por 18 puntos)

Ruta 1: Trouville (1) vs. Urupan/Montevideo (8) y Verdirrojo (4) vs. Lagomar (5)

Ruta 2: Olimpia (2) vs. Sayago/Larre Borges (7) y Stockolmo (3) vs. Tabaré (6)