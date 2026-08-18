Liga de Ascenso: Stockolmo y Lagomar lograron triunfazos que entreveraron aún más la tabla de la Liguilla

La Liga de Ascenso sigue su camino en busca de conocer a los equipos que volverán a la Liga Uruguaya de Básquetbol y en ese sentido la Liguilla y el Reclasificatorio son los que se roban las miradas. En la noche del lunes se disputaron dos partidos por la parte alta de la tabla y se dieron dos triunfazos.

Es que Stockolmo y Lagomar lograron contundentes victorias haciéndose fuertes de locales ante equipos como Trouville y Verdirrojo respectivamente. El conjunto del Prado se impuso 81-54 con un gran partido de Bruno Massoni y Juan Viana con un aporte de 17 unidades cada uno.

Por su parte el Verde de la Costa logró el triunfo por 73-57 en un juego donde Facundo Medina fue quien hizo el mejor aporte con 19 unidades, a los que hay que sumarle cuatro rebotes y dos asistencias.

Con estos resultados, Trouville podría dejar la cima en solitario de la Liguilla luego de obtener al superar a Olimpia en los últimos días. El Rojo de Pocitos deberá esperar el resultado de la noche del martes del Alas Rojas para saber si vuelve a compartir el liderazgo.

Precisamente el conjunto de Colón vivirá un partido muy especial al enfrentarse a Sayago, en una noche donde habrá cinco partidos y todos desde las 20:15. Es que además de ese encuentro también se medirán Urupan y Tabaré que se suspendió el lunes y pasó para el martes.

Además habrá tres encuentros por el Reclasificatorio donde se medirán Larre Borges ante Colón, Montevideo enfrentará a Olivol Mundial, mientras que Marne será local ante Albatros, cerrando una nueva jornada de actividad, antes del regreso que será el próximo jueves.